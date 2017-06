SQUAT DES PLAGES ET DES PARKINGS À BÉJAÏA Sévir pour éviter les erreurs du passé

Par Arezki SLIMANI -

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,

«L'accès aux plages est libre et gratuit. Ce principe ne doit être ni interrompu ni remis en cause», a répété avec force le wali lors de cette réunion.

Dans le cadre du suivi du déroulement de la saison estivale 2017 et conformément aux orientations du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, une commission de wilaya a été installée mercredi dernier par le wali.

Cette commission, qui se veut être le prolongement de celle qui a été chargée de préparer la saison, a été élargie aux membres de la commission de sécurité pour un meilleur résultat sur le terrain, annonce un communiqué de la wilaya.

Partant des expériences précédentes, les autorités de la wilaya qui, au lendemain de l'ouverture de la saison estivale, ont été interpellées via la presse par «inefficacité des mesures prises à la veille de chaque saison pour ne pas trouver d'application par la suite sur le terrain». C'est sans doute suite à ces interpellations mais aussi dans le souci de réserver un meilleur accueil et une prise en charge des estivants, que cette commission est née.

«Les présidents des APC concernés ainsi que les directeurs de l'exécutif membres de cette commission sont tenus d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'ensemble des recommandations dictées précédemment par le wali lors des différentes réunions tenues pour la préparation de la saison estivale, ajoute le communiqué, qui rappelle que «le wali avait instruit les membres de la commission chargée de la préparation estivale de veiller à assurer aux estivants une prestation de qualité, dans un environnement sain, afin d'éviter le renouvellement des mêmes insuffisances déjà constatées lors des précédentes saisons estivales».

«La qualité des prestations du service public, au niveau des communes côtières, est une urgence de premier plan qui doit être traduite impérativement sur le terrain par la mise en oeuvre des axes de travail formulés», indique-t-on.Parmi les principales recommandations, il y a lieu de retenir l'interdiction d'entreposer les équipements balnéaires (parasol; chaises, table, etc.) sur le périmètre des plages. Un espace leur sera réservé à l'entrée de chaque plage.

Il a également été demandé aux présidents d'APC de réaliser des structures légères modulables et démontables qui serviront de douches, sanitaires et postes de sécurité.

Dans le même sillage, les activités sportives et de loisirs ne seront autorisées que dans le respect des normes de sécurité, garantissant l'intégrité des usagers.

L'utilisation des jet-ski au niveau des plages, souvent à l'origine d'accidents dramatiques, reste une activité strictement contrôlée pour éviter toute atteinte à l'intégrité physique des estivants. Au cours de l'installation de cette commission, les responsables du commerce et de la santé ont été instruits d'assurer quotidiennement le contrôle des concessionnaires exerçant dans le domaine alimentaire, dans le cadre des brigades mixtes et de manière inopinée.

Les plages autorisées à la baignade doivent disposer d'une ou plusieurs aires de stationnement, aménagées conformément aux normes requises. Le parking sera gardé et surveillé par des jeunes en favorisant et en privilégiant les handicapés de la localité concernée.