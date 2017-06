DEUX TERRORISTES ABATTUS ET PLUSIEURS AUTRES ARRÊTÉS L'armée ne baisse pas la garde

Par Ikram GHIOUA -

Les forces de sécurité semblent avoir enregistré en ce mois les résultats les plus importants en matière de lutte antiterroriste.

Plusieurs terroristes ont été arrêtés après exploitation du renseignement et plusieurs réseaux de soutien démantelés depuis le début du mois de juin, alors qu'on a peine entamé la deuxième quinzaine. Le dernier communiqué du ministère de la Défense nationale souligne dans le cadre de la lutte antiterroriste que «des détachements de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, ont arrêté jeudi dernier, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes à Skikda, Blida et Oran». La même source souligne également dans ce même contexte que «des détachements de l'ANP ont découvert deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions à Adrar», ajoutant «mais aussi une cache contenant trois bombes artisanales, des moyens de détonation et divers objets à Tipasa». Toujours durant ce même jour, une communication similaire souligne «une patrouille de l'Armée nationale populaire opérant près de Tamanrasset a abattu deux terroristes», l'opération s'est soldée par la récupération de deux fusils-mitrailleurs de type (Fmpk), une importante quantité de munitions et un véhicule tout-terrain». Ces nouvelles opérations s'ajoutent à une série de bilans positifs avec précision et professionnalisme sur le terrain par les forces de l'Armée nationale populaire, mais aussi de la Gendarmerie nationale. Cela dénote, à ne pas en douter de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers les quatre coins de l'Algérie, pour déjouer toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays, estime le MDN. Rappelons que dans le cadre de la lutte antiterroriste l'ANP avait le jour d'avant deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Tizi Ouzou et Constantine. Le 11 du même mois et suite à une opération de bouclage et de ratissage menée dans la zone de Douar Beni Zaïd, au niveau de la commune de Collo, wilaya de Skikda «un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur garni et détruit une casemate contenant des denrées alimentaires et divers objets». Les forces de sécurité avaient dans le même cadre arrêté trois terroristes et trois éléments de soutien à Ali Mendjeli lors d'une opération qualitative déclenchée sur la base de renseignements. Les investigations avaient duré un mois pour débusquer les terroristes, lesquels étaient fichés et activement recherchés. C'est le mois où l'Armée nationale populaire a enregistré le plus de résultats malgré le jeûne et la chaleur torride. Ce qui renseigne encore une fois sur la détermination de l'ANP à en finir avec ces criminels qui peinent à remonter la pente et toutes leurs tentatives demeurent vaines.