TIZI OUZOU La Chambre de l'agriculture sans bureau

Par Kamel BOUDJADI -

Le bureau de wilaya de la Chambre de l'agriculture reste encore suspendu. L'installation n'a pas encore été rendue effective malgré le fait que des membres des deux bureaux assuraient lors d'un passage à notre bureau qu'il n'y a point de conflit entre l'ancien et le nouveau. Un bureau qui, de l'avis de nombreux citoyens, doit trouver la stabilité pour que chacun puisse exercer son métier d'agriculteur c'est faire de l'agriculture. Jusqu'à hier, les agriculteurs attendaient l'installation effective de leur bureau. En fait, le secteur de l'agriculture dans la wilaya de Tizi Ouzou initialement d'une richesse et d'une variété inouïe. Il va de l'agriculture de montagne à l'aquaculture. Le relief et le climat locaux aident à la diversité des cultures. L'arboriculture dans les montagnes, contrairement à l'idée reçue, ne se limite pas à l'oléiculture. Bien au contraire. Malgré la domination de cet arbre ancestral, il n'en demeure pas moins que les arbres fruitiers font la richesse agricole, culturelle et économique à l'avenir, de la wilaya de Tizi Ouzou.

Dans les communes du littoral, les jeunes commencent à investir le créneau de l'aquaculture après la pêche en mer qui a dominé durant plusieurs décennies. Ces mêmes communes: Iflissen, Tigzirt, Mizrana et Azeffoun présentent des capacités sans égale dans le créneau des élevages ovin et bovin. Fortement boisées, les communes en question, surtout Mizrana, connaissent actuellement une forte activité d'élevage caprin. Dans les hautes montagnes du Djurdjura, l'arboriculture est extrêmement riche et variée.

La cerise, la figue, la figue de barbarie, la plaquemine et beaucoup d'autres arbres fruitiers peuvent participer au développement de l'agriculture dans la wilaya. Aussi, le secteur doit être débarrassé de toutes les causes de sa stagnation. Car lorsque les choses marchent bien, les agriculteurs de la wilaya savent relever le défi. A Imaloussen, localité située dans la commune de Timizart, les éleveurs bovins ont su se classer champions d'Algérie en production laitière.

Le défi a été relevé grâce à la volonté des éleveurs locaux qui ne se sont pas arrêtés là. Pis encore, ces derniers ont décidé, il y a quelques années, de lancer la fête locale du lait. A Imaloussen et toute la région des Aït Jennad, la fête s'impose désormais en tradition incontournable.