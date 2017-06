FIN DE L'EXAMEN DU BAC SANS FUITE DES SUJETS Benghabrit gagne son pari

Le bac session 2017 ne verra pas l'organisation d'une deuxième session

Le bac session 2017 n'a pas connu une fuite de sujets. Il ne verra pas l'organisation d'une deuxième session.

L'examen du baccalauréat session 2017 a pris fin jeudi dernier. Il aura marqué encore cette année les esprits et l'opinion publique pendant une semaine. Son déroulement s'est passé toutefois dans des conditions nettement meilleures par rapport à l'année dernière. Le bac session 2017 n'a pas connu en effet une fuite de sujets. Il n a pas vu d'erreurs dans la confection des sujets. Ces derniers ont tous fait partie des programmes scolaires. Le bac session 2017 ne verra pas l'organisation d'une deuxième session. Il s'est déroulé dans de très bonnes conditions en termes d'organisation et de sécurisation des centres d'examen. C'est en somme ce qui a caractérisé en positif cette session. Néanmoins, le bac 2017 n'a pas été parfait sur toute la ligne tel que le ministère de l'Education nationale l'aurait souhaité. En effet quelques failles et imperfections l'auraient entaché. Il s'agit surtout de la diffusion des sujets de quelques épreuves sur les réseaux sociaux quelques minutes seulement après leur distribution, du retard enregistré dans la distribution des sujets aux élèves dans certains centres d'examen, ainsi que du taux important des absences parmi les candidats. Nouria Benghabrit, ministre de l'Education nationale, qui a été interpellée sur ces imperfections a apporté les clarifications nécessaires. «Le retard dans la distribution des sujets n'a guère un rapport avec le remplacement des sujets dû à une éventuelle fuite des sujets, tel qu'il a été interprété par certains», a clarifié Benghabrit. «Si c'était le cas, les sujets auraient été distribués à temps. L'origine de ce retard, est tout simplement le retard dans l'acheminement des sujets aux centres d'examen», a -t-elle argué. Pour ce qui est du taux important des absences des candidats durant le premier jour du bac(10.000), la ministre de l'Education a indiqué que le taux d'absence a été important auprès des candidats libres. «Il n'a été enregistré parmi les scolarisés que 1,56%». Les absences parmi les candidats libres durant l'examen du bac n'est pas nouveau selon Benghabrit. Elles ont été importantes cette année, expliquent des syndicalistes, car l'examen du bac a coïncidé avec le mois sacré et la chaleur qui a sévi. Concernant la diffusion des sujets, c'est de l'avis de tous le observateurs le point noir ayant caractérisé le bac session 2017. Il faut dire que la ministre de l'Education n'est qu'une partie dans le dispositif antifraude élaboré par les pouvoirs publics inculquant en plus du ministère de l'Education, les ministères de l'Intérieur et celui de la Défense. En parfaite sage, Benghabrit, qui a eu à constater que les sujets d'examens ont été diffusés même lors des examens de la 5e et du BEM, a agi dans l'anticipation et prévenu l'opinion publique contre ce phénomène et l'a invitée à s'impliquer dans la lutte. La difficulté de lutter contre la diffusion des sujets est compliquée pour la ministre de l'Education en ce sens qu'il est très difficile de maîtriser ce qui se passe dans ces réseaux sociaux. Il y a certes, la solution de bloquer les réseaux sociaux, un dispositif auquel le ministère et ses partenaires ont recouru à partir du troisième jour, mais cette option n'est pas sans dommages sur les autres utilisateurs des réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le blocage des réseaux sociaux n'a été actionné que quelques heures avant le début des épreuves.Son rétablissement a eu lieu une heure seulement après le début des épreuves. Les tentatives de diffuser les sujets ont été certes enregistrées. Mais très tard après la distribution des sujets. Chose qui n'a pas inquiété du tout les candidats, a-t-on constaté devant plusieurs centres d'examen au niveau de la capitale. En témoigne le non-enregistrement de cas de tentatives de fraude comparativement aux deux premiers jours où le ministère a pu enregistrer quelque 96 cas lors du deuxième jour. Ainsi, l'examen du bac session 2017 s'est déroulé dans des conditions ordinaires. Les petites failles enregistrées sont loin d'entacher la crédibilité du bac. Car, ces failles ne sont pas propres à l'Algérie, mais elles sont enregistrées dans pratiquement tous les pays du monde. Cette année, la diffusion des sujets du bac a été enregistrée en France et au Canada. Faut-il pour autant crier victoire, bien entendu non, car la diffusion des sujets aussi minime soit-elle reste condamnable et mérite d'être résolue en urgence. Ainsi, on peut dès maintenant parier que le prochain défi de Benghabrit durant le bac prochain, est de résoudre cette faille.