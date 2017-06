LE GÉNÉRAL DE CORPS D'ARMÉE GAÏD SALAH AUX MILITAIRES À TAMANRASSET "Votre tâche est salvatrice pour l'Algérie"

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, en déplacement à Tamanrasset, a tenu à saluer les efforts intenses et remarquables des unités de l'ANP pour assurer la sécurité du pays. Le vice-ministre de la Défense nationale est en déplacement dans le cadre d'une visite d'inspection et de travail à la 6e Région militaire. L'hôte de Tamanrasset, ne manquera pas de prononcer une allocution d'orientation via une visioconférence précise le MDN. Dans son intervention le général de corps d' armée comme souligné plus haut a insisté pour saluer les efforts consentis de jour comme de nuit par l'ANP pour la préservation du territoire national. Le chef d'Etat-major de l'ANP a souligné dans ce contexte que ces sacrifices «ont permis d'épargner notre pays de tous les malheurs et les préjudices sécuritaires et socio-économiques et d'immuniser sa terre et son peuple contre toute menace multiforme et multidimensionnelle». Il ajoute dans son intervention: «Je ne cesserais jamais de dire et de réitérer que l'inculcation des valeurs et des fondements de la Sécurité nationale de l'Algérie, constitue la plate-forme de tous les efforts de l'aboutissement de la stratégie de travail clairvoyant et rationnel (...).»

Le général de corps d'armée a encore souligné «nous sommes autant conscients de l'importance de cette mission, de sa délicatesse et de l'impératif de son accomplissement en toutes conditions et circonstances, que nous sommes convaincus, au sein de l'ANP, digne héritière de l'ALN, que pour réunir tous ces facteurs décisifs et effectifs, il faut accorder assez d'importance au suivi sur le terrain, ce qui requiert nécessairement d'adopter cette démarche pratique et persévérante à laquelle nous nous appliquons rigoureusement tout au long de l'année». Le vice-ministre de la Défense nationale ne manquera pas l'occasion pour rappeler les étapes réussies parcourues ces dernières années par l'ANP, à tous les niveaux, permettant de maîtriser parfaitement les tenants et les aboutissants de la puissance militaire et les exigences de son développement permanent». A ce propos il déclarera: «Ces considérables réalisations enregistrées aux niveaux organisationnels, des infrastructures, des équipements, des armements, de la formation et de la préparation, voire même sur les plans social et moral de la troupe. Tels sont les fondements essentiels requis pour des efforts qui concrétisent davantage de maturité, de pratique, de développement et de modernisation et qui constituent tous des chemins qui mènent, grâce à Dieu Le Tout-Puissant, à la redynamisation des potentiels de la puissance militaire et à ancrer les facteurs de son efficacité opérationnelle». Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, a également aimé dire que «l'ANP, aux côtés de ses confrères de tous les corps de sécurité, ont désormais un grand acquis, celui qui consiste à garder un moral d'acier», ne manquant pas de vanter «la fierté d'appartenir à une armée devenue, grâce à ce long parcours franchi et aux résultats positifs atteints sur plus d'un plan, capable d'avoir une parfaite maîtrise des éléments de la puissance militaire, tout en étant consciente des exigences qui s'imposent».