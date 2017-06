LE CENTRE DU PAYS SERA APPROVISIONNÉ PAR PIPELINE La bonbonne de gaz ne fera plus sa loi

Par Massiva ZEHRAOUI -

Bientôt finie cette corvée...

Ce projet permettra de prévenir contre les risques de rupture des approvisionnements par voie maritime durant la saison hivernale, marquée par les perturbations climatiques.

La région du centre du pays sera dans un futur proche alimentée en propane depuis la zone d'Arzew et ce, par voie d'un pipeline de GPL. Le directeur général du complexe GP1Z, implanté dans la zone pétrochimique d'Arzew, a affirmé jeudi que ce projet est en cours de lancement. «Il s'agit d'approvisionner la région Centre du pays par pipeline à partir de notre complexe, le GP1Z qui a pour missions la séparation et la réfrigération du gaz de pétrole liquéfié (GPL)», a expliqué Youcef Amara à l'APS. Il a souligné que «le projet vise à sécuriser l'acheminement du propane un carburant destiné aux véhicules et aux multiples usages industriels», précisant que «le projet, réalisé par la société Naftal, dont les études ont été achevées, prévoit l'ouverture des branchements pour alimenter d'autres régions concernées territorialement par la ligne de ce pipeline». Il ajoutera que «ce dernier raccordera le complexe du GP1Z au terminal de chargement de Blida, passant par Relizane et Chlef».

Le responsable a assuré qu'au lieu de transporter ce produit énergétique par bateaux et par camions citernes, avec tous les risques encourus, ce projet permettra d'assurer un approvisionnement durable, sécurisé et de prévenir contre les risques d'accidents de la circulation. Il permettra d'un autre côté de prévenir contre les risques de rupture des approvisionnements par voie maritime durant la saison hivernale, marquée par les perturbations climatiques. D'ailleurs, cela contribuera fortement à remédier à la pénurie de gaz butane qui refait surface régulièrement depuis des années à chaque fois que les intempéries sévissent, laissant ainsi de nombreuses régions du pays en proie au froid. La dernière crise du genre remonte d'ailleurs au mois de janvier dernier, suite aux fortes chutes de neige et à la baisse des températures dont ont été le théâtre plusieurs wilayas du pays, notamment dans des villages et des zones reculées du pays. En effet, les foyers qui étaient dépourvus de gaz de ville se sont naturellement rués sur les bonbonnes de gaz butane, ce qui a engendré une hausse significative de la demande de la population de ces bouteilles dans certaines communes. Les foules avaient pris d'assaut les dépôts de vente de bouteilles de gaz butane se trouvant dans les différents chefs-lieux des wilayas. Pour faire face à cette demande la société Naftal avait mis sur le marché national plus d'un million de bouteilles de gaz butane. Ce qui n'a pas réglé le problème pour autant. Youcef Amara a garanti à ce titre, qu'une navette hebdomadaire sera assurée au minimum par bateau durant la période hivernale. Il faut savoir qu'actuellement, plus de 20.000 camions citernes assurent le transport du propane pour répondre aux besoins nationaux. La partie majeure est destinée à la région du Centre, a ajouté le même responsable. Par ailleurs, la grande partie de la production du complexe GP1Z, relevant de l'activité Aval du groupe pétrolier Sonatrach, est destinée à l'exportation. Il s'agit du propane, du butane et du pentane. Youcef Amara a rappelé que le complexe assure également un approvisionnement par butane via pipeline, en direction de Sidi Bel Abbès et Tlemcen. Par ailleurs, le P-DG de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour, a visité cette infrastructure mercredi dernier. Celle-ci dispose d'une capacité de production de pas moins de neuf millions de tonnes par an.