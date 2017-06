RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS AU SEIN DE L'APN Les femmes marginalisées

Sur les neuf postes de vice-président de l'APN, une seule femme figure parmi les coéquipiers de Saïd Bouhadja. Même pour gérer les 12 commissions parlementaires, les femmes sont presque absentes.

Les partis n'ont pas été généreux avec les femmes. Les élues se retrouvent peu représentées dans les structures de l'APN pour ne pas dire écartées. La plupart des postes clés ont été confiés à des hommes. Sur les neuf postes de vice-président, une seule femme figure parmi les coéquipiers de Saïd Bouhadja. Même pour gérer les 12 commissions parlementaires,les femmes sont presque absentes. Ce qui démontre que les partis ne jouent pas la carte de la promotion de la femme au sein des institutions. Il faut reconnaître que le RND était le seul à avoir fait l'exception. Le parti de Ahmed Ouyahia qui dispose de trois vice-présidents et de trois commissions a offert deux places de choix à la femme. Contrairement à lui, le parti majoritaire qui dispose d'un grand nombre de postes n'a pas fait le geste. Sur les huit postes, aucune femme ne figure sur la liste. Le secrétaire général du parti Djamel Ould Abbès, qui a opté pour le mode de désignation, n'a pas avantagé la femme pour occuper des postes clés. Il s'est contenté de lui confier les postes de vice-présidente de commission et de rapporteur. Pourtant, ce ne sont pas les cadres et les compétences qui manquent. Elles sont au total 46 femmes élues du FLN. Cette marginalisation a irrité les militantes du FLN lesquelles estiment que c'est une sanction. «Au lieu de promouvoir la femme, on l'ignore», déplore une femme élue qui a requis l'anonymat. Selon notre interlocutrice, le parti majoritaire est censé donner l'exemple pas le contraire. Les autres partis comme le MSP, Taj et les indépendants qui ont obtenu un siège au sein du bureau de l'APN et une commission n'avaient pas le choix et ont opté pour des députés hommes. A noter que les femmes étaient au nombre de trois ou quatre à occuper les postes clés lors de la septième législature. Certes, le nombre des femmes qui siègent à l'APN a régressé lors des élections législatives du 4 mai dernier par rapport à 2012 en passant de 146 à 118 élues, mais cela ce n'est pas une raison pour réduire leur présence dans les postes clés. «Effectivement, il y a peu de femmes dans la gestion des affaires parlementaires», a reconnu le chef du groupe parlementaire des indépendants, Lamine Osmani. Pourquoi ce recul justement? «Cela explique qu'il n'y a pas de volonté chez les partis politiques pour promouvoir la présence de la femme au niveau des centres de décision», a-t-il soutenu. Preuve en est, lors des élections législatives il n'y avait presque pas de femmes têtes de liste. Sur les centaines de listes de candidatures, seulement deux ou trois femmes ont eu la chance d'être classées en tête. C'est grâce à l'amendement introduit dans la Constitution en 2008 que le nombre des femmes a augmenté au sein de la chambre basse. Cette dernière obligeait les partis à consacrer 30% de leurs listes électorales à des candidates. Objectif: promouvoir la femme algérienne en mettant en place des mécanismes destinés à faciliter son évolution au sein de la société. Or malgré la loi, les partis trouvent toujours des moyens pour contourner cette règle. Les femmes sont présentes en force au sein des partis et des assemblées élues mais elles n'ont pas l'accès facile aux postes de responsabilité. Contrairement à l'enseignement et à la santé où elle représente plus de 50% dans la Fonction publique, la femme reste néanmoins peu présente en tant que chef d'entreprise ou responsable dans les institutions de l'Etat. C'est pour cela justement que le chef de l'Etat a réitéré sa volonté de la promouvoir davantage dans les postes de décision, lors de son discours à l'occasion du 8 mars dernier. «Notre ferme détermination, en reconnaissance à la lutte et au combat des femmes de notre pays et en considération aux efforts soutenus pour leur formation, continuera à animer notre volonté à promouvoir la place de la femme dans les postes de responsabilité et secteurs d'activités et dans la création de la richesse dans notre pays», avait promis le président Bouteflika dans un discours lu par la ministre de la Poste et des Technologiques de l'information et de la communication, Houda Feraoun. Ce message était destiné directement aux partis politiques qui traînent encore le pas pour booster la présence de la femme dans les cercles de décision.