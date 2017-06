POLLUTION DU LITTORAL DE BOU ISMAÏL Tonic de nouveau mis en garde

Par Walid AÏT SAÏD -

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables a annoncé que ce groupe spécialisé dans l'industrie du papier, s'était engagé à traiter définitivement, en l'espace de deux mois, ce grave problème environnemental qui perdure depuis 2005.

La sublime baie de Bou Ismaïl est depuis plusieurs années le théâtre d'un désastre écologique que rien ne semble pouvoir juguler.

Cette catastrophe est causée par les rejets toxiques dans l'eau de l'usine d'emballage Tonic vers le littoral. Toutes les communes alentour sont touchées: Bou Ismaïl, Fouka Marine, Douaouda Marine, Zéralda, Sidi Fredj, les ports de Chiffalo, Bou Haroun, Aïn Tagouraït et jusqu'aux plages de Tipasa-Matarès.

Les mesures d'urgence prises par les hautes autorités du pays n'ont pas suffi à juguler cette pollution industrielle.

La nouvelle ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati semble vouloir résoudre ce problème où ses prédécesseurs se sont cassés le nez.

Jeudi dernier, lors d'une visite d'inspection à des sites de projets relevant de son secteur dans la wilaya de Tipasa, Fatma Zohra Zerouati a annoncé que le groupe Tonic, spécialisé dans l'industrie du papier, s'était engagé à traiter définitivement, en l'espace de deux mois, tous ses déchets industriels à l'origine de la pollution du littoral de Bou Ismaïl. Elle a précisé dans ce sens que le groupe industriel qui verse ses déchets dans le littoral de Bousmaïl depuis 2005, a été destinataire récemment d'une deuxième mise en demeure par la commission de wilaya chargée du contrôle et du suivi des organismes classés, le sommant de procéder au traitement du problème de la pollution à la suite de la suspension de son activité pendant trois mois. Après une visite au site abritant le projet de la station d'épuration des eaux usées relevant du groupe, Mme Zerouati a indiqué que le premier responsable de Tonic s'était engagé à résoudre ce problème définitivement dans les deux mois à venir après l'entrée en service de la deuxième partie du projet. «Ces déchets sont déversés directement dans les eaux depuis 2005, ce qui est inacceptable (...) aujourd'hui nous ne pouvons pas rattraper certaines situations, mais nous ne tolérons pas la poursuite de ces infractions», a martelé la ministre.

En vue de traiter ses déchets industriels, le groupe Tonic a procédé à la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées avant de les déverser dans la mer.

Cependant l'activité de l'unité est limitée au traitement organique des déchets durs, liquides et la vase en attendant l'inauguration de la deuxième partie destinée au traitement des déchets biologiques.

Il faut rappeler que le mois de décembre dernier, l'ex-ministre des Ressources en eau, Abdelkader Ouali, qui s'occupait également de l'environnement, avait menacé le groupe Tonic de fermeture s'il ne réglait pas le problème avant la fin mars 2017. «La situation est catastrophique, l'usine sera définitivement fermée si les délais ne sont pas respectés». avait-il lancé. 3 mois après,...!