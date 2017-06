IL S'EST RENDU HIER À SKIKDA "Abou Sofiane" lance un appel à la repentance

Un terroriste s'est rendu, hier, aux autorités militaires de la wilaya de Skikda, indique le MDN dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé 'B. Fayçal'' dit 'Abou Sofiane'' s'est rendu, ce matin du 17 juin, aux autorités militaires de Skikda», précise le MDN. Le repenti était en possession d'«un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, une paire de jumelles et un téléphone portable.

Ledit terroriste a rejoint les groupes criminels en 2007», ajoute le MDN, qui lance un appel aux terroristes encore en activité pour déposer les armes.

«À l'occasion du mois sacré du Ramadhan, le ministère de la Défense nationale s'adresse aux restes des terroristes pour qu'ils saisissent cette opportunité pour retrouver le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard, et bénéficier des dispositions réglementaires en vigueur, à l'instar de nombreux autres qui se sont rendus aux autorités sécuritaires, notamment en ce mois béni», lance le MDN. Avant-hier, un autre terroriste s'est rendu à Tamanrasset, indique le MDN dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé L. Ladmi Mohamed' dit «Abou Saâb» s'est rendu, cet après-midi du 16 juin, aux autorités militaires à Tamanrasset», précise le MDN. Le repenti était «en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions», selon la même source.

Durant ce mois de Ramadhan, une lutte implacable est menée contre les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien. Jeudi dernier, pas moins de cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, à Skikda, Blida et Oran, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, ont arrêté le 15 juin 2017, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes à Skikda (5e RM), Blida (1e RM) et Oran (2e RM), tandis que des détachements de l'ANP ont découvert deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions à Adrar (3e RM) et une cache contenant trois bombes artisanales, des moyens de détonation et divers objets à Tipaza (1e RM)», précise le communiqué.