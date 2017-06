ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE PENDANT LE RAMADHAN Huit morts et 40 blessés en 48h

Par Abdelkrim AMARNI -

Onze accidents ont été la cause de ce triste bilan

L'hécatombe continue en ce mois de Ramadhan! Ce sont en effet 11 accidents de la circulation qui ont été enregistrés jeudi et vendredi dernier, sur nos routes selon un communiqué-bilan émanant des services de la Protection civile. Leurs brigades ont effectué du 15 au 17 juin 2017 inclus, pas moins de 4 155 interventions afin de répondre aux appels au secours dont des accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d'incendies, dispositifs de sécurité, etc.

Les 11 accidents de la route survenus ont causé la mort de huit personnes sur les lieux même du sinistre et 40 autres blessés qui ont été traités sur place avant d'être évacués vers des structures hospitalières par les éléments de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Aïn Defla avec deux personnes décédées et neuf autres blessées suite à deux accidents. L'un eut lieu sur l'autoroute Est-Ouest, commune et daïra de Djelida et l'autre sur la RN 04 dans la daïra de Ain Defla.

Le communiqué mentionne par ailleurs le «repêchage» de trois personnes décédées par noyade dans la wilaya de Jijel où un adolescent de 14 ans a trouvé la mort dans un oued à Bouchekarab, commune de Ouled Rabah, daïra de Sidi Maärouf. Le second cas, un enfant de 11 ans noyé dans une piscine au complexe sportif à Berrouaghia. La troisième victime a eu lieu dans la wilaya de Relizane où un enfant de 11 ans est décédé, noyé dans une retenue collinaire au village El Flaminia, commune de Sidi M'hamed Ben Aouda, daïra de El Matmar.

Les services de la Potection civile sont, d'autre part, intervenus pour éteindre quatre incendies dans la wilya de AïnTémouchent, un autre à Tindouf, un à Chlef et le dernier à Batna.

Les services de la Protection civile ont eu également à intervenir dans la wilaya de Tamanrasset, suite aux inondations dues à de fortes pluies, à l'intérieur de 27 habitations et après l'effondrement de 11 clôtures construites en matériau local «toub» et sept plafonds en bois à Ksar El Morabitine et à Ksar El Arab. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer en ces lieux.