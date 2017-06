BOUIRA Anarchie dans les transports urbains

Par Abdenour MERZOUK -

La ville de Bouira a pris de l'ampleur. Joindre l'extrémité Est à l'Ouest et le Nord au Sud nécessite des moyens de locomotion.

Le projet de doter 13 wilayas de tramway doit toucher un chef-lieu de wilaya qui, avec le pôle universitaire, la réalisation de la forêt récréative de Errich, le lotissement Ouled Belil éloigneront plus les citoyens du centre-ville. En attendant, plusieurs moyens de transport sont en place pour faciliter les déplacements. Malgré la mise en place d'un plan de circulation, la prestation laisse à désirer et les déplacements d'un point à un autre s'apparentent à un parcours du combattant quand la météo se gâte. Deux lignes restent les plus importantes: la liaison entre la gare routière et le centre-ville et la ligne qui relie la ville à la cité des 140 Logements en passant par les 1100 Logements dénommé la 5. Les bus ne sont pas adaptés au transport urbain. Les petits véhicules chinois, communément surnommés les «capsules» n'offrent aucun confort à la montée et à la descente. Leurs propriétaires ne respectent pas les arrêts désignés par des abribus. Ils s'arrêtent à la demande du client faisant fi du règlement. L'Etub, une entreprise récemment créée, dispose de bus à trois portes. Ses personnels sont dotés de tenues. Cette entreprise a l'exclusivité sur la liaison entre la nouvelle gare routière et le centre-ville. Elle a mis quelques bus sur les autres lignes mais ils sont boudés par les clients qui préfèrent le privé parce qu'ils s'arrêtent partout. Malgré plusieurs écrits, la situation revient à la case départ. Aucun privé ne délivre des tickets aux voyageurs; les receveurs sont souvent des mineurs utilisés par les transporteurs à la journée. Ces travailleurs occasionnels ne bénéficient d'aucune couverture sociale ou assurance. Même les chauffeurs sont parfois des jeunes qui conduisent à leur guise passant outre le confort des passagers. Le prix est aussi une entrave à une bonne prestation. Le coût est unique: 10 DA pour les bus, 15 DA auprès de l'Etub et des petits véhicules chinois. Devant cette désorganisation et ses aléas, les fraudeurs ont trouvé une faille pour s'engouffrer dans le circuit. Les transporteurs collectifs rôdent autour du supermarché qui avait annoncé avant son ouverture la mise en place d'un transport gratuit. Les taxieurs, eux, sont partout surtout que ceux qui sont dûment agréés préfèrent les liaisons vers Alger, Sétif ou Béjaïa. La course vers une de ces villes équivaut à plusieurs journées de travail en ville. Voilà pourquoi il est difficile de trouver un taxi. Cette situation profite aux fraudeurs. Parce que tout le monde rentre tôt chez lui, il est pratiquement impossible de se déplacer en début de soirée. Les transporteurs en commun garent à 18 heures. C'est à cette heure que les clandestins sont le plus demandés. Les responsables du secteur doivent intervenir pour mettre de l'ordre dans un secteur plus que stratégique. Le transport est un facteur encourageant le tourisme et l'investissement géant surtout que Bouira dispose désormais d'infrastructures hôtelières et n'est plus qu'à une heure de la capitale.