COUPURES D'EAU INCESSANTES À CONSTANTINE Ras-le-bol des citoyens

Par Ikram GHIOUA -

Retour aux années de misère au niveau de plusieurs quartiers de Constantine à cause des coupures d'eau incessantes matin et soir sans raison. La Séaco ne prend même pas la peine d'avertir les abonnés qui commencent à avoir un doute sérieux sur ces ruptures, notamment à des moments où on utilise beaucoup l'eau. S'ajoutent à cette situation les chaleurs torrides. La situation dure depuis 15 jours. Des coupures qui vont de 5 heures du matin à la fin de la journée, sinon durant toute la nuit. L'excuse avancée par cette entreprise qui connaît une dégradation depuis 3 ans «sont les travaux déclenchés», or au niveau de ces quartiers à savoir le 20-Août, cité Filali, Benboulaïd, Boubekeur, pour ne citer que ceux-là aucun signe de travaux n'a été constaté. Pourtant le wali de Constantine Kamel Abbès avait donné des instructions fermes en ce qui concerne ce problème et d'éviter de couper l'eau aux abonnés. La Seaco vient d'enterrer la politique de l'eau 24h/24, par sa mauvaise gestion et ses incompétences vérifiables sur le terrain, du fait que de nombreux quartiers n'ont l'eau qu'une fois tous les deux ou trois jours comme à Ziadia. Pourtant, avant ces trois ans, l'eau coulait à flots. Qu'est-ce qui a changé? Des citoyens ayant cru que l'absence d'eau est une phase enterrée se sont remis à ramener l'eau depuis les sources souvent non contrôlées! D'ailleurs, ceux-là même ont exprimé leur ras-le-bol en contactant notre rédaction.