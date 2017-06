TRAFIC DE DROGUE 600 kg de kif saisis en une journée

Deux narcotrafiquants ont été arrêtés et 559 kilogrammes de kif traité saisis hier, par des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, ce matin du 18 juin 2017 à Tlemcen et Oran-2e RM, deux narcotrafiquants et saisi une quantité de 559 kilogrammes de kif traité», a précisé la même source. A Djanet-4e RM, un détachement de l'Armée nationale populaire a mis en échec une tentative d'intrusion de deux véhicules tout-terrain transportant sept personnes de différentes nationalités africaines, en provenance du territoire libyen, a ajouté le MDN. Par ailleurs, une quantité de 66 kg de kif traité a été saisie dans la daïra de Aïn El-Bia par les services de la Gendarmerie nationale d'Oran qui ont arrêté quatre personnes dans le cadre de cette affaire, a-t-on appris hier, de la cellule de communication de cette institution. Les investigations ont été menées par la section de recherche du groupement d'Oran de la Gendarmerie nationale, en collaboration avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), a précisé la même source, ajoutant qu'en plus des 66 kg de kif traité saisis, quatre narcotrafiquants ont été arrêtés. Les services de sécurité ont également saisi quatre véhicules utilisés dans le transport de la drogue et des mis en cause. Une somme de 660 000 DA résultant de la vente de la drogue a été également saisie, indique la même source.