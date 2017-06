ACCIDENTS À BÉJAÏA Des blessés graves à Timezrit et Kherrata

Par Arezki SLIMANI -

Le train et le tunnel de Kherrata font parler d'eux en cette dernière décade du mois sacré. Deux accidents y ont été enregistrés en deux jours. Le train de voyageurs, assurant la liaison Béni Mansour-Béjaïa, a percuté hier vers 12h16 un véhicule léger de type 4x4 au niveau du passage à niveau non gardé situé au lieudit Lota, commune de Timezrit. «Le véhicule a été tracté sur une distance avoisinant les 150 m, indique le communiqué de la Protection civile. Le conducteur du train, un homme âgé de 27 ans, a été grièvement blessé. Il a été désincarcéré de sa cabine et évacué vers l'hôpital de Sidi Aïch», ajoute-t-on dans le même communiqué. Par ailleurs, un véhicule léger a pris feu au niveau du premier tunnel de Kherrata à l'est de Béjaïa avant-hier, à 17h, selon un autre communiqué de la Protection civile. «L'opération d'extinction a été très délicate, du fait d'un air irrespirable à l'intérieur du tunnel, une chaleur suffocante et une vue quasiment nulle en raison du cumul de gaz et de la fumée dégagée par l'incendie à l'intérieur du tunnel. Le feu a été rapidement maîtrisé et le véhicule calciné a été dégagé à l'air libre permettant la reprise de la circulation automobile. «Aucune victime n'est à déplorer, si ce n'est ces deux agents qui ont nécessité une évacuation vers l'hôpital de Kherrata, l'un souffrant de douleurs au pied et l'autre étant en état de choc», souligne le communiqué de la Protection civile.