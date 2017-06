UNE SEMAINE NOUS SÉPARE ENCORE DE L'AÏD Assaut sur les marchés de vêtements

Par Kamel BOUDJADI -

Une semaine nous sépare encore de l'Aïd et les marchés de l'habillement connaissent déjà une affluence record à travers les communes de la wilaya de Tizi Ouzou.

Les familles recherchent de bons prix qui conviendraient à leurs achats pour la fête de l'Aïd. Jusqu'à hier, les prix restaient stables légèrement en dessous de la moyenne annuelle.

En, effet, les habits pour enfants sont toujours plus chers. Mais à l'occasion de l'Aïd, les hausses sont toujours d'actualité. C'est cette logique qui s'est installée ces dernières années et qui commence aujourd'hui à faire naître des réflexes réactifs de la part des ménages. Aussi, pour éviter ces augmentations qui risqueraient d'anéantir la bourse déjà éreintée par le rythme de consommation en ce mois de Ramadhan, les familles ont décidé de prendre de l'avance sur la logique. C'est pratiquement à la mi-Ramadhan que les ménages se sont lancés sur les bonnes occasions afin d'habiller leurs enfants le jour de l'Aïd.Ce week-end à Draâ Ben Khedda, les magasins connus pour les soldes en cette période et les deux marchés de vêtements situés aux deux principales sorties de la ville, connaissent une grande affluence.

La balance commence à pencher vers ce lieu alors qu'elle était depuis le début du mois sacré, focalisée sur le marché des fruits et légumes. Désormais, l'attention est rivée sur les étals de vêtements. Les familles recherchent l'occasion d'habiller les enfants à des prix raisonnables. Et, c'est ce qui apparaît justement à travers les marchés. Les prix n'ont pas connu une hausse sensible.

Quelques familles rencontrées sur place affirmaient que les tarifs sont presque identiques à ceux pratiqués avant le mois de Ramadhan. L'approche de l'Aïd ne semble pas provoquer une fièvre du côté prix malgré l'affluence. Pour expliquer ce phénomène qui a touché même les fruits et légumes restés stables, les personnes interrogées affirmaient que ces dernières années les achats restent moyennement stables, alors qu'il y a juste quelques années les ruées sur tout à l'approche du mois, étaient l'occasion inespérée des spéculateurs.

En effet, le changement du comportement d'achat des populations a grandement joué en faveur de la stabilité des prix. Ces réflexes ont aidé les pouvoirs publics dans leur lutte contre les spéculateurs qui profitent des ruées pour provoquer les pénuries. Et c'est là qu'ils interviennent pour augmenter les prix.

Le marché des vêtements lui, également, connaît une stabilité. Les familles interrogées affirmaient que prendre de l'avance sur les évènements est le meilleur moyen d'éviter les ruées qui provoquent la hausse. C'est même un moyen de se défendre contre les spéculateurs qui guettent des occasions pareilles pour retirer les produits et provoquer des pénuries. Des pénuries qui engendrent mécaniquement des hausses des prix.

Cette année donc, les ménages profiteront pour habiller leurs enfants à des prix qui conviennent à toutes les bourses. La variété de l'offre et des prix met à la portée des familles des prix largement en dessous de ceux qui font...peur.