CRÉATION DE PLUSIEURS WILAYAS DÉLÉGUÉES La décentralisation doucement, mais sûrement

Par Mohamed BOUFATAH -

Toutefois, il n'est pas précisé d'où seront puisées les ressources financières pour budgétiser ces opérations de réalisation d'équipements publics.

Le gouvernement compte poursuivre la création de nouvelles wilayas déléguées dans les Hauts-Plateaux en 2017 et au nord du pays en 2018-2019. Les wilayas déléguées du Sud, seront également renforcées en les érigeant en wilayas, à brève échéance. Et enfin, la dotation de la capitale d'un «statut particulier» pour une gestion plus «efficace» de ses préoccupations. Toutefois, le gouvernement ne précise pas d'où il puisera des ressources financières pour budgétiser ses opérations de réalisation d'équipements publics. Il faut rappeler à ce propos que le budget d'équipement a été réduit de 28% en 2016, une tendance qui se poursuivra en 2017 et 2018. A moins que la tentative de recours au développement de la finance islamique soit concluante, la création de wilayas déléguées constituera toujours un casse-tête chinois pour le gouvernement. Les promesses en matière de ce découpage administratif sont quasiment similaires aux projections du gouvernement précédent. La réalisation de ce programme ambitieux qui doit mobiliser des ressources financières importantes est incertain d'autant plus qu'aucun mécanisme de financement alternatif solide n'est encore élaboré par le gouvernement.

A titre de rappel, en mars 2015, Abdelmalek Sellal, avait annoncé la création de 11 wilayas déléguées dans le Sud du pays, avant la création d'autres wilayas déléguées dans les Hauts-Plateaux en 2016 et dans le Nord du pays en 2017. Il fut aussi précisé que ce futur découpage sera suivi par le renforcement des prérogatives des nouvelles wilayas déléguées créées dans le Sud. Par ailleurs, à travers son Plan d'action, qui sera présenté mardi soir devant les députés, le gouvernement entend consolider la mise en place d'un Plan national de simplification et d'amélioration des procédures administratives.

Ce même plan annonce une «loi relative aux relations de l'administration avec les usagers», comprenant l'ensemble des engagements et règles devant régir les rapports entre les deux parties, de même que la loi relative au droit d'accès à l'information. Par ailleurs, la lutte contre la bureaucratie, constitue un axe important dans l'action gouvernementale. Le gouvernement compte élaborer et définir des normes et critères pour l'amélioration des modes d'organisation et de fonctionnement de l'administration publique et de ses démembrements, à travers notamment la révision du cadre juridique les régissant. Renforcer les pouvoirs locaux à travers la clarification de leurs compétences et l'avènement de l'intercommunalité, est également prévu.

Il compte aussi poursuivre la réforme financière et fiscale locales, la modernisation de la gestion budgétaire et financière des collectivités territoriales, la mise en valeur du rôle des collectivités locales, le renforcement et l'amélioration de l'encadrement des collectivités territoriales ainsi que la généralisation de la formation des élus locaux et des personnes. Le Plan d'action comprend, en outre, la mise en place d'un «nouveau système de gestion urbaine», à même de garantir une «unité» de gestion de l'espace et de son développement en même temps qu'une «administration de proximité» aux citoyens.