DERNIÈRE SEMAINE DU RAMADHAN Les bureaux de poste ouverts jusqu'à 23h 30

Les établissements postaux fonctionnant en brigade vont assurer un service nocturne pendant la dernière semaine du mois sacré de Ramadhan qui connaît une grande affluence des usagers, a indiqué hier, un communiqué de la direction générale d'Algérie poste. «Algérie poste informe son aimable clientèle, qu'en prévision de la fête de L'Aïd El Fitr et à l'effet de satisfaire nos usagers au titre des échéances, de virements et des paiements de salaires, et de pensions générant une grande affluence au niveau du réseau postal, tous les établissements postaux fonctionnant en brigade seront ouverts, durant la dernière semaine du mois sacré du Ramadhan, allant du dimanche 18 juin jusqu'à la veille de l'Aïd et cela de 21h30 à 23h30», a précisé la même source. Le nombre de guichets à mettre en service «sera en fonction de la demande, et le chef d'établissement veillera, sous le contrôle de la Dupw, sur le bon fonctionnement du front office selon la demande de la clientèle», a souligné Algérie poste alors que l'ouverture nocturne pour la recette principale de la wilaya de Tindouf se fera de 22h00à 00h00.