SELON UNE REVUE DE RÉFÉRENCE POUR CONSOMMATEURS Les téléviseurs LG OLED ET LG Super UHD classés meilleures performances

Les téléviseurs LG OLED et LG Super UHD reçoivent les meilleures notes pour leur qualité d'image, leur flexibilité et leur angle de visualisation.

LG Electronics garde sa première place autant que leadership et d'innovateur pour les appareils de divertissements à domicile avec son LG Signature OLED TV W déjà primé et qui vient d'être nommé meilleur téléviseur par une revue américaine de référence spécialisée dans les produits de consommation. LG, qui a lancé les téléviseurs OLED TV pour la première fois en 2013, reste le seul fabricant à proposer une gamme de modèles de téléviseurs OLED, notamment avec son design extraordinaire ultrafin des séries B7 et C7 LG OLED, et le design pourtour en verre des séries LG OLED E7 et G7, et la conception unique Peinture Murale de la série LG Signature OLED TV W.

Selon une revue américaine de référence spécialisée dans les produits de consommation, les téléviseurs LG OLED ont reçu les meilleures prix pour leur qualité d'image, leur angle de visualisation et leur flexibilité, donnant ainsi le meilleur score pour la performance globale. Également classés parmi les meilleures performances de la catégorie TV, on retrouve les téléviseurs LG SUPER UHD disposant de la technologie d'affichage Nano Cell , la meilleure qualité d'image LCD jamais offerte par LG. Cette innovation transformatrice du LCD offre une reproduction incroyable des couleurs, et un angle de vision très large, de sorte que chaque personne assise autour de la télévision voit les couleurs aussi précises et aussi vivides.