RIDANE (BOUIRA) Agressée puis achevée au couteau

Par Abdenour MERZOUK -

En moins d'une semaine, la wilaya de Bouira a connu un second crime. Dans la nuit de dimanche à lundi derniers, aux alentours de 22 heures, une jeune femme est assassinée dans la région de Ridane daïra de Sour El Ghozlane à une cinquantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya. Même si le mobile du crime reste à déterminer, une jeune femme, Z. S. âgée de 27 ans, mère d'une enfant d'une année est agressée en son domicile et achevée au couteau. Le criminel arrêté quelques minutes après son forfait est originaire du village de Zmala, commune de Ridane. Il est âgé de 29 ans, ouvrier saisonnier. La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer le mobile de ce crime crapuleux. Précisons que la semaine dernière la région de Taghzout, daïra de Haïzer, à l'est de Bouira, a vécu un vrai drame familial avec la mort de trois membres de la même famille assassinés par leur cousin paternel pour une ancienne histoire d'héritage et de malentendu autour d'un passage. Le criminel qui, selon des témoins, jurait par tous les cieux qu'il tuera encore son frère, a rejoint le maquis dense qui entoure la région. Des informations non confirmées parlent de la localisation du criminel dans une zone gardée encore secrète pour les besoins de la traque.