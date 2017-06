EN PRÉVISION DE L'AÏD ET DU 5 JUILLET L'Ugcaa dégage un plan ad hoc

Par Salim BENALIA -

A l'approche des fêtes, notamment celle toute proche de l'Aïd El Fitr, marquant la fin du mois de Ramadhan, et celle du 5 Juillet, date symbole célébrant le recouvrement de l'indépendance du pays, l'Union générale des commerçants et artisans algériens, Ugcaa prend les devants et rappelle l'observance de la notion de service public, laquelle doit être respectée durant ces journées fériées. C'est par la voix de son secrétaire général, Salah Souilah, que cette organisation somme les commerçants de servir en bonne et due forme le citoyen. Elle vient d'éditer une instruction relative à l'exécution et à la réussite du système de permanence pour cette période spéciale. Dans un communiqué qu'elle publie à l'attention des membres du secrétariat, des présidents de fédérations, des coordinateurs des bureaux de wilayas et des commerçants et artisans, l'Ugcaa rappelle: «A l'occasion de l'Aïd et de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, il convient de respecter le programme tracé par le ministre du Commerce, lequel mobilise 35.000 commerçants en vue de fournir tous les services nécessaires aux citoyens, de garantir le service public et l'approvisionnement en denrées alimentaires».

Le secrétaire général requiert à ce titre de ses pairs d'oeuvrer en parfaite coordination avec les directions de wilayas et régionales pour le succès sans faille du système de permanence édicté. Aussi, Salah Souilah recommande-t-il de dégager un plan ad hoc en partenariat avec les commerçants et les fédérations locales et les autres ramifications professionnelles pour sensibiliser et informer les détaillants et veiller à ce qu'ils appliquent la loi stricto sensu. «Il est de notre responsabilité à tous de veiller à offrir les conditions idoines à même de renforcer la quiétude du citoyen algérien en ces journées bénies. Surtout que c'est un honneur pour nous en notre qualité de commerçants et de fédérations de nous acquitter convenablement de cette noble mission et ce pour l'intérêt public et pour couvrir tous les besoins du peuple.», poursuit le communiqué.