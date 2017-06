POUR ASSURER LA PERMANENCE 4600 commerçants mobilisés à Alger

Toute infraction pourrait les exposer à des sanctions administratives.

Les services de la direction du commerce de la wilaya d'Alger ont mobilisé plus de 4600 commerçants afin d'assurer la permanence de l'Aïd El Fitr et de la fête de l'indépendance et de la jeunesse coïncidant avec le 5 juillet, a indiqué hier El Ayachi Dehar, représentant de la direction. El Ayachi Dehar a déclaré que parmi 10 660 commerçants et opérateurs économiques, 4668 commerçants de différentes activités et services ont été mobilisés pour assurer la permanence de l'Aïd El Fitr la semaine prochaine, soit une augmentation de 28% par rapport à l'année 2016, et ce en application des directives du wali d'Alger.

Pour assurer le succès de la permanence de l'Aïd El Fitr, la direction du commerce s'est basée sur les activités des boulangeries, des produits alimentaires, des fruits et légumes et d'autres opérateurs activant dans différentes activités, à l'instar des salons de thé, cafétérias, restaurants, stations d'essence et autres. S'agissant des unités de production et des usines, le responsable a indiqué que toutes les laiteries et les unités de production de lait (11 unités) étaient mobilisées pour garantir ordinairement la continuité de leur travail durant les deux jours de l'Aïd, précisant que le lait sera disponible sans aucune pénurie. Par ailleurs, les huit minoteries de la wilaya sont également mobilisées. La direction du commerce a informé, à travers des procès contraignants, les commerçants concernés par la permanence de l'obligation de respecter ce programme. Pour ce faire, les commerçants ont signé la décision de permanence dont ils ont récupéré une copie qui constitue un contrat entre eux et l'administration. Toute infraction pourrait les exposer à des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la proposition de fermeture de leurs locaux. La même source a ajouté que les pénalités et les mesures dissuasives consistaient en des amendes allant de 100.000 DA à 300.000 DA selon la nature de l'activité exercée et également en la fermeture jusqu'à un ou deux mois (infraction au programme de permanence). En cas de non-paiement de l'amende imposée, le dossier du commerçant contrevenant sera soumis aux juridictions compétentes.