APRÈS AVOIR ABATTU SA BELLE-SOEUR, SES DEUX NEVEUX, IL TUE SON FRÈRE Le tueur de Taghzout frappe encore

Par Abdenour MERZOUK -

Depuis ce mois de juin où il a pris la fuite, le tueur ne cesse d'envoyer des messages pour dire qu'il continuera sa basse besogne entamée avec l'assassinat de sa belle-soeur et de ses neveux.

Hier aux alentours de 7 heures du matin, à proximité du domicile familial, le frère qui avait perdu sa femme et ses deux enfants a été mortellement blessé par plusieurs coups de feu. Depuis le début de ce mois de juin où il a pris la fuite, le tueur ne cesse d'envoyer des messages pour dire qu'il continuera sa basse besogne entamée ce jour-là par l'assassinat de sa belle-soeur et de ses neveux. Il promettra la mort à son frère. Cette histoire et l'assassinat du frère aîné, hier laisse tout le monde sur sa faim. Comment la victime n'a pas fait l'objet d'une surveillance surtout que le tueur n'a pas cessé de menacer «d'exterminer toute la famille de son frère»? Des témoins faisaient état de sa présence autour de la maison de sa victime sans que personne ne daigne informer les services de sécurité. L'unique mesure préventive prise par la victime a été d'aller s'installer chez son gendre à quelques mètres du domicile familial où a eu lieu le carnage du 11 juin dernier. Pour le rappel, les faits datent du 11 juin en cours à quelques minutes de la rupture du jeûne dans la localité de Thaourith. Armé d'un fusil de chasse le meurtrier a tiré dans un premier temps sur la femme de son frère âgée d'une soixantaine d'années, avant d'abattre dans un second temps le fils de son frère le neveu âgé, de 32 ans et la fille, sa nièce âgée de 22 ans. Une fois son forfait accompli, le criminel s'est dirigé vers la forêt. Dans sa folie, il abattra aussi sa chienne qui s'empressait de le suivre dès qu'il prit son arme de chasse. «C'est l'unique chose que je regrette (la mort de son amie fidèle, Ndlr)» dira-t-il à une personne. Selon des témoignages recueillis sur place, la raison de ce carnage serait liée à un problème de passage. En effet et sur les terres. Selon un proche, le frère aurait refusé de céder un passage et permettre à son frangin d'accéder à son domicile. Lors de la dispute, l'auteur du crime a juré d'exterminer la famille avant le f'tour. L'échange de propos virulents de la matinée du dimanche n'était en fait que la goutte qui a fait déborder le vase, puisque le litige date de plus de 15 années. Les raisons et les motifs de ce drame sont à chercher dans le passé de la famille divisée par une histoire d'héritage qui a amené déjà le tueur à utiliser son arme, il y a quelques années quand il a blessé son frère aîné au pied pour finir devant les tribunaux et aller en prison. Le criminel qui a une tendance à recourir aux armes, a bénéficié de la restitution de son arme confisquée. Il est utile de préciser que les conflits générés par les héritages se terminent souvent dans le sang en Kabylie. L'insatisfaction des uns et des autres amènent des situations comme celle vécue à Thaourirth où le frère aîné a simplement refusé le passage à son frère cadet. Le Ramadhan et l'effet du jeûne ajoutant sont les facteurs à l'origine de ce carnage qui a donné des sueurs froides à toute une région. La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête et lancé une opération de recherche de l'auteur de ce quadruple crime. Lors des obsèques des trois victimes, le père assassiné hier, n'arrêtait pas de prier pour que son frère revienne à la raison. Il disait: «Je ne recourrais point à la vengeance, mon frère doit se rendre à la gendarmerie.» Hier et comme lors du premier carnage, au domicile mortuaire, le temps était à la consternation et chargé d'émotion. Beaucoup se demandaient comment pouvait-on arriver à pareille situation pour une histoire de lopin de terre. Pourquoi personne n'a pensé à assurer la sécurité du père? Comment un assassin pouvait circuler avec facilité et s'approcher du domicile de ses victimes? Une source non avérée faisait état de sa présence dans un quartier de Bouira la nuit du dimanche à lundi où il aurait rendu visite à sa fille... A l'heure où nous mettons sous presse l'opération de traque continue dans la partie nord et nord-est qui surplombe la commune de Taghzout.