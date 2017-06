ACCIDENT DE LA ROUTE Trois morts et trois blessés à Akbou

Par Arezki SLIMANI -

Comme à son début, le mois sacré s'achève avec un deuxième drame qui s'est produit hier dans la région d'Akbou. Vers 1h30, les éléments de la Protection civile d'Akbou et de Seddouk sont intervenus au niveau du CW141, à hauteur de la ZI Taharacht à Akbou, pour le dérapage d'une Hyundai Accent de location, percutant en plein fouet un arbre, avec à son bord six personnes toutes de sexe masculin, dont quatre blessés âgés respectivement de 16,16,18 et 19 ans et deux morts âgés de 16 et 19 ans, natifs de Seddouk, évacués vers l'hôpital d'Akbou. Au cours du transfert, un autre jeune succombe à ses blessures. Depuis le début du mois sacré du Ramadhan, la Protection civile de Béjaïa déplore cinq décès sur les routes, tous survenus à Akbou (Laâzib et Taharacht). Depuis le début de ce mois de Ramadhan, il a été enregistré 99 accidents, 156 blessés et cinq décès.