TRANSPORTS ROUTIER ET FERROVIAIRE ET AÏD EL FITR On se prépare pour le grand rush

Par Abdelkrim AMARNI -

Plus de 1100 départs par jour à la gare routière du Caroubier

Durant les fêtes religieuses et nationales, la gare routière du Caroubier d'Alger connaît une très forte affluence de voyageurs, atteignant ces trois dernières années quelque 40 000 passagers/jour.