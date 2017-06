NOUR-EDDINE BEDOUI AU SUJET DE LA GESTION DES PLAGES "Le bâton pour les squatteurs et les escrocs"

Par Madjid BERKANE -

Préparée chaque année à la dernière minute sans aucune stratégie préalable ni cap, la saison estivale sera préparée autrement dans le futur. En effet, sa préparation ne sera plus du domaine exclusif des responsables locaux, mais elle doit concerner aussi le simple citoyen et l'investisseur local. En d'autres termes, le citoyen et l'investisseur local auront le droit de proposer leurs idées quant à ce qui doit se faire dans les plages de leurs communes ou wilayas. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales Nour-Eddine Bedoui a plaidé longuement en faveur de cette nouvelle vision avant-hier à partir de Tipasa où il était en visite. «La préparation de la saison estivale ne doit pas se faire dans des bureaux. Elle doit se faire sur le terrain, en écoutant les points de vue des citoyens et des investisseurs locaux», a instruit Nour-Eddine Bedoui les responsables locaux de la wilaya. «Les responsables locaux ne font pas grand-chose pour fructifier cette saison économiquement», a-t-il ajouté, laissant entendre que ces derniers manquent d'imagination. A ce propos, il est établi depuis plusieurs années maintenant que la préparation de la saison estivale dans plusieurs wilayas côtières est réduite dans le meilleur des cas en l'aménagement et le nettoiement des plages avant le coup d'envoi officiel de la saison estivale. «L'estivant retrouve chaque année la plage comme il l'a laissée l'année d'avant. Il n'y a point d'efforts visant à rendre les plages plus attractives et confortables», ne cesse-t-on d'observer. «La plage est faite certes pour la baignade, mais un programme d'animation à côté ne pourra faire que du bien pour les estivants. Des manèges pour enfants, des galas artistiques, notamment dans la soirée, des petites foires ne vont que permettre aux familles d' en profiter au maximum», préconisent plusieurs spécialistes en tourisme. «Ce sont ces petits détails-là qui sont en train de captiver les Algériens dans les autres pays et les poussent à s'y rendre pendant l'été»,affirment-ils. Plus grave encore, avancent-ils, «c'est cette négligence-là de la part des responsables locaux qui a encouragé la prolifération du phénomène de squattage des plages par des oisifs indélicats». «Les plages n'auraient jamais appartenu à ces affairistes-là si elles avaient fait l'objet de l'attention et de l'intérêt nécessaires des autorités locales dès le début de la saison estivale et tout au long de l'année », soulignent d'aucuns parmi les estivants chaque année. C'est ce que le ministre de l'Intérieur Nour-Eddine Bedoui a qualifié d'ailleurs de défaillance grave. Pour y remédier justement,l'hôte de la wilaya de Tipasa a indiqué que les responsables défaillants dans la gestion des plages seront sanctionnés à partir de cette année. «Il faut appliquer la loi avec rigueur et sans défection aucune contre les escrocs et autres bandes qui squattent les plages et obligent les estivants à débourser de l'argent pour y avoir accès», dira Bedoui sur un ton des plus sérieux... Selon Nour-Eddine Bedoui, ces instructions s'inscrivent au titre des efforts d'incitation des collectivités locales à créer de la richesse et à chercher de nouvelles sources financières, car leurs capacités actuelles ne leur permettent pas de gérer à elles seules les plages, a-t-il expliqué, ajoutant que la bonne exploitation des plages peut constituer une source financière supplémentaire pour les APC. Evoquant par ailleurs le sujet de l'emplacement des camps pour familles et enfants dont le nombre a connu une réduction ces dernières années, Nour-Eddine Bedoui a instruit à cet effet le wali de Tipasa et à travers lui tous les walis des 13 wilayas côtières afin de redoubler leur nombre.