REPÈRES Fake news, rumeur et manipulation

Par Kamel SIDI SAID -

Chaque jour, une véritable bataille médiatique et politique a lieu. Dans cette bataille impitoyable, on retrouve des rumeurs, des fausses informations (fake news), mais aussi des tentatives claires de désinformer le lectorat.

Tentatives d'autant plus pernicieuses qu'elles se drapent parfois de l'autorité morale, historique ou médiatique pour commettre leurs méfaits.

A chaque lecteur de cultiver son esprit critique, de multiplier les sources d'information, et de ne pas avoir une confiance aveugle dans certains médias qui sont liés à des intérêts financiers qui ne sont pas forcément ceux du lecteur.

Jouant sur des émotions, sur les sentiments, ces tentatives de désinformation, comme les fake news, ont pour but de marteler une information jusqu'à ce qu'elle soit communément admise dans la tête de l'opinion. Le lecteur a la possibilité de ne pas tomber dans le piège, à la fois des fake News, mais aussi de la désinformation. Il ne doit pas se laisser manipuler. Il y a plusieurs possibilités d'accéder à de l'information. Par une recherche via les principaux moteurs de recherche, en se connectant directement sur son média préféré, ou via les réseaux sociaux. Avant toute chose, lisez-le papier. Un article, puis un autre, une rubrique, puis une autre. Imprégnez-vous en, afin de voir ce qu'il dégage. Puis, si vous avez un doute par rapport à l'information que vous avez vu ou que vous recherchiez, allez voir ailleurs si elle existe. Est-ce un site militant, in média subventionné, un site parodique, un blog personnel d'opinion, un journal indépendant?

Quelle que soit la réponse, cela n'indique pas que l'information trouvée est vraie, ou fausse. Elle demande à être recoupée, prolongée, éclaircie... Contrairement à ce qu'affirment certains médias estimant être les grands éclaireurs du peuple, il n'y a pas de source qui offrirait «plus de crédibilité» qu'une autre.

De très nombreuses affirmations, qui ont toutes circulé abondamment sous forme d'informations crédibles, étaient fausses. Elles ont été délibérément implantées dans le circuit de l'actualité.

Il y a simplement des blogueurs amateurs, des professionnels, des bons journalistes, mais aussi des idéologues, des manipulateurs, des monomaniaques, des menteurs, des pervers, des escrocs... comme c'est déjà le cas dans la vraie vie tout simplement. En résumé, le lecteur, comme le badaud dans la rue, comme le téléspectateur, doit avant tout faire jouer son esprit critique. Et pour le jeune pour qui ce dernier serait en «cours d'acquisition», c'est au contact de ses professeurs, mais aussi de ses parents, de ses amis, qu'il le forgera.

On connait désormais l'arme de la fausse rumeur dans la vie publique, le phénomène des fausses nouvelles a accédé au statut d'acteur politique, ce qui est très nuisible à la démocratie.