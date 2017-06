ÉCONOMIE NUMÉRIQUE CM Consulting met les entreprises algériennes sur orbite

Par Salim BENALIA -

Elle a été élue TOP SAP Business One Partner Francophone Africa pour l'année 2016 et pour la seconde fois consécutive.

La digitalisation frappe à nos portes et bouscule nos habitudes. L'économie algérienne aspire à s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures et s'efforce de se mettre au diapason des pratiques mondiales en matière de numérisation. C'est ce qu'a rappelé Hachemi Benali, de CM Consulting, une entreprise dont la création remonte à plus de 15 ans dans le cadre de l'Ansej. Elle a été élue TOP SAP Business One Partner Francophone Africa pour l'année 2016 et ce grâce à la solution innovante «SAP HANA». Et c'est M. Frédéric Alran, Managing Director SAP Francophone Africa qui a remis le trophée TOP Sap à M. Benali. L'événement a eu lieu à Alger en présence d'experts et de partenaires de l'entreprise. CM Consulting qui capitalise plusieurs années d'expérience dans le domaine de la gestion de la performance d'entreprise, des outils collaboratifs d'analyse du métier et de la business intelligence, connaît parfaitement le contexte économique et la culture dans lesquels évolue l'entreprise algérienne. Industries, services, institutions financières, services publics, négoces et notamment santé, laboratoires et centres hospitaliers, sont autant de secteurs qu'accompagne CM Consulting. Elle apporte conseils techniques et assure maîtrise et suivi rigoureux des projets, en étroite collaboration avec ses partenaires et éditeurs de renommée mondiale à la mise à niveau de leurs systèmes de gestion par la solution SAP Hana. Elle contribue également à l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de l'entreprise à disposer de l'information nécessaire en temps réel quels que soient les aléas techniques et informatiques. Notons que CM Consulting est devenue le partenaire historique du leader mondial des applications de gestion des entreprises SAP, et du leader européen de l'édition de logiciels de santé Medasys. Forte de son expertise et de son savoir-faire elle maintient que la digitalisation interne de l'entreprise reste une condition préalable et fondamentale pour l'avènement d'une économie numérique réussie. En marge de la cérémonie de remise du trophée SAP M. Alran a rappelé l'engagement de SAP en Afrique francophone pour la formation des jeunes et des compétences. Il a à ce titre rappelé que le programme Skills for Africa a permis de dégager 25.000 euros par personne pour former au module SAP. Le même responsable a également indiqué que 100 millions d'euros ont été investis dans la région.