BÉJAÏA Un mois sacré exceptionnel

Par Arezki SLIMANI -

Il aura été celui du développement, de la revendication et du soutien, loin des polémiques stériles des années précédentes.

Le mois sacré tire à sa fin. Plus que quelques heures pour renouer avec les habitudes des autres mois de l'année. Un renouement qui commence par la fête de l'Aïd. Durant 30 jours, le jeûne était de mise. Un mois de piété, de sérénité et de travail, qui se démarque véritablement de ses précédents marqués par diverses tensions, liées à des insuffisances sociales et des animosités politiques. Le Ramadhan 2017 aura été celui de l'accalmie sur les marchés, la douceur des journées, l'intense activité tant revendicative qu'économique et sociale.

Béjaïa a été très active mais calme. Au plan de la gestion des affaires publiques, on aura vu une administration qui s'est démultipliée pour non seulement apporter des solutions aux problèmes les plus urgents mais aussi prévoir une saison estivale qui se veut prometteuse. En chef d'orchestre, le wali Mohamed Hattab, aura marqué, son exécutif et lui, ce mois par des mesures qui ont singularisé la ville. Des visites sur la terrain, des présences de soutien aux diverses activités associatives, des réunions régulières, dont les deux dernières en date ont accouché de deux comités de suivi, l'un chargé de la distribution de l'eau et l'autre de l'électricité. Il s'agit pour le chef de l'exécutif d'arriver à une gestion rapide et centralisée des interventions. A cet effet, deux numéros verts sont mis à la disposition des habitants afin de signaler toute perturbation dans la distribution de l'eau et de l'électricité, affirme la même source.

Les directeurs de l'exécutif des secteurs de l'eau et de l'énergie se chargent de chapeauter ces deux comités sous la responsabilité de la wilaya. Deux mesures qui n'ont de valeur que d'assurer les meilleures conditions de vie pour les foyers et les estivants, attendus en nombre, pendant la période estivale. Il s'agit surtout d'éviter les tensions sur l'eau et l'électricité en cette période de forte chaleur durant laquelle la demande en eau et en courant électrique augmente exponentiellement. Dans la perspective de les soulager de leurs contraintes, le wali a reçu les promoteurs immobiliers qui lui ont exposé les problèmes rencontrés dans l'exercice de leur fonction. Le wali a instruit son exécutif et les maires de nombreuses localités concernées par des projets d'habitations pour recenser les problèmes auxquels les promoteurs font face et agir fermement pour trouver des solutions.

Le mois sacré aura été aussi celui de la solidarité avec les riverains, oeuvre de la société civile à travers un rassemblement sur la place de la liberté Saïd Mekbel. Des travailleurs des carrières d'Akbou, des aviculteurs et des propriétaires expropriés sont venus également durant ce mois protester contre des incommodités qui les inquiètent. A Béjaïa, le mois de jeûne n'est pas celui de la somnolence. On s'active à améliorer la situation sur tous les plans. Certains tentent de booster le développement local à travers des mesures administratives et économiques, d'autres de concrétiser leurs engagements électoraux sur le terrain, améliorant un cadre de vie délabré et le constat fait l'atteste fortement, d'autres encore se manifestent pour pousser les autorités à trouver des solutions à leurs problèmes, bref l'activité était intense durant de mois sacré.

Une activité favorisée par la clémence climatique et mercuriale qui libère un peu les esprits pour verser dans des tâches d'intérêt public. Des associations se sont invitées durant ce mois à une sorte de réveil qui s'est traduit par la récupération des espaces verts et des placettes publiques, livrées jusque-là à elles-mêmes. Le geste était tel qu'il a vite fait des émules un peu partout, notamment au niveau de la commune de Béjaïa. Une commune qui a jugé utile de récompenser ses associations au cours d'une cérémonie au siège de l'APC. Dans toute cette intense activité ramadhanesque, on n'oubliera pas les polémiques autour de certains sujets d'actualité.