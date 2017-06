NUIT DU DOUTE AUJOURD'HUI L'Aïd El Fitr sera-t-il célébré demain?

Par Madjid BERKANE -

Les scientifiques qui devaient trancher quant au sujet semblent eux aussi en désaccord cette année.

La fête de l'Aïd el Fitr aura-t-elle lieu demain 25 juin ou après-demain lundi? Le questionnement est sur toutes les lèvres des Algériens. Les scientifiques qui devaient trancher quant au sujet semblent eux aussi en désaccord cette année.

En effet, les deux parties qui ont l'habitude d'informer les Algériens par rapport à la date de cette fête, à savoir Loth Bonatiro et l'association scientifique Sirius, avancent deux avis différents. Alors que Loth Bonatiro affirme avec certitude que la fête de l'Aid el Fitr sera demain 25 juin, l'association Sirius table sur le lundi 26 juin. Les deux parties indiquent avec force que leurs avis ont été basés sur des calculs astronomiques effectués à la base des instruments ultramodernes. «Selon mes calculs astronomiques effectués de façon scientifique l'Aïd el Fitr aura lieu dimanche 25 juin», a déclaré Loth Bonatiro, il y a quelques jours dans une intervention à une chaîne de télévision privée, affirmant que le croissant lunaire du mois de Choual sera largement visible durant la journée du samedi 24 juin correspondant au 29 Ramadhan.

Par ailleurs, et en basant son avis sur des calculs astronomiques, l'association Sirius indique «qu' astrologiquement parlant, l'observation du croissant lunaire en Algérie le samedi 24 juin étant impossible à l'oeil nu d'Algérie et de tous les pays arabes, le mois de Ramadhan devrait compter 30 jours. Donc, sur la base d'une observation visuelle (et même instrumentale) du croissant, l'Aïd devrait être célébré le lundi 26 juin». L'association Sirius qui semble très sûre de ses calculs a averti même les Algériens dans son communiqué rendu public avant-hier quant à un éventuel changement de la date de l'Aïd el Fitr par les pouvoirs publics. «Le seul cas où l'Aïd pourrait être célébré en Algérie le dimanche 25 juin serait sur la base d'une observation erronée du croissant». Et de recommander au ministère des Affaires religieuses «de ne pas valider une prétendue observation visuelle du croissant qui pourrait lui parvenir le samedi soir, soit-elle locale ou d'un pays arabe quelconque, et qui irait à l'encontre des données astrologiques indiscutables», a-t-elle tenu à mentionner dans son communiqué. Ainsi le doute pour les Algériens demeure entier.

La fameuse émission que diffuse la télévision algérienne durant la nuit du Doute sera assurément attendue par les Algériens. Cette situation qui revient pratiquement chaque année dans le Monde arabe en général et en Algérie en particulier n'est pas sans dommages moraux pour les jeûneurs. Elle a fini en fait par mettre tout le monde dans le désarroi, et ce, dans la mesure où il est impossible de programmer la célébration de cette fête ou d'y prévoir quoi que ce soit.

«La fête de l'Aïd el Fitr qui intervient après un mois de jeûne long et pénible devrait être normalement connue à l'avance», soulignent d'aucuns parmi les Algériens. «Il est inconcevable que la nation musulmane continue à observer un devoir recommandé par la même religion, en le débutant et en le terminant séparément», s'indigne-t-on.

La solution pour résoudre ce différend est pourtant toute simple, s'accordent à dire de nombreux observateurs. Il suffit en fait de créer un conseil d'El iftaâ, commun pour que ce feuilleton connaisse son épilogue.

Le champ d'action de ce conseil d'El iftaâ ne doit pas toucher nécessairement toutes les questions religieuses préoccupant les musulmans, mais juste pour trancher la question du début et de la fin du mois de Ramadhan. Pour ces derniers, il y a urgence, car les préceptes du Hadj, l'autre pilier de l'islam, commencent et se terminent en même temps pour tous les musulmans. Il est à rappeler que pour plusieurs pays arabes et musulmans selon les calculs des scientifiques faits localement, l'Aïd El Fitr sera célébré dimanche 25 juin. C'est le cas notamment de la Tunisie, la Palestine et de l'Arabie saoudite.