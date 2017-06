ELLE FAIT PASSER LE SAHARA OCCIDENTAL POUR UN TERRITOIRE MAROCAIN France 2 à la solde du roi?

Par Mohamed TOUATI -

La chaîne de télévision française a omis de préciser que le Sahara occidental figure sur la liste de l'ONU des territoires à décoloniser.

Un déni de justice pour travestir l'histoire. Celle du peuple sahraoui colonisé. Spolié de son droit à l'autodétermination, à l'indépendance depuis que le royaume l'a mis sous tutelle en 1975. La télévision française vient d'y souscrire. Ce qui a fait sortir de ses gonds le président de la Coordination européenne des comités de soutien au peuple sahraoui qui a exprimé son indignation. Il a protesté hier contre la manière dont France 2 chaîne de télévision généraliste française de service public, a présenté le documentaire «le Maroc vu du ciel», dénonçant une tentative de faire passer le Sahara occidental pour un territoire marocain.

«Je tiens à vous exprimer ma totale réprobation quant à la manière dont votre chaîne France 2 a présenté, le 22 juin 2017, en soirée, le documentaire de Pascal Plisson et Ali Baddou: «Le Maroc vu du ciel», a-t-il écrit dans une lettre adressée au médiateur de France Télévision, Gora Patel. «Même si les images captées par Yann Arthus-Bertrand sont «superbes», la chaîne ne devait «pas autoriser» la diffusion d'un dit «documentaire»qui n'est autre qu' «un film de propagande du gouvernement marocain qui tente de présenter le Sahara occidental comme territoire marocain, carte et interventions du journaliste à l'appui», a souligné Pierre Galand qui n'a pas la réputation de mâcher ses mots, lorsqu'il s'agit de défendre une cause noble et juste. «En présentant ce documentaire, qui est partisan, vous contribuez à nuire gravement aux intérêts et aux droits du peuple sahraoui», a-t-il signifié au responsable de ce média. Le Sahara occidental est inscrit sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes qui restent à décoloniser. Ce que France 2 a ignoré. Pierre Galand le lui rappelle. «Une mission des Nations unies désignée par le Conseil de sécurité, la Minurso, est en charge d'y organiser, avec les populations sahraouies, un référendum d'autodétermination», a-t-il rappelé, précisant que la Cour internationale de justice s'est prononcée en ce sens dès 1975. Dans un arrêt rendu le 21 décembre la Cour européenne de justice avait conclu que le Sahara occidental est un territoire distinct du royaume. «... Compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la charte des Nations unies et du principe d'autodétermination des peuples, il est exclu de considérer que l'expression «territoire du Royaume du Maroc, qui définit le champ territorial des Accords d'association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire», ont tranché les juges au sujet de l'accord agricole signé en 2012 entre l'UE et le Maroc. Ce que la chaîne de télévision française de service public a oublié de préciser à ses spectateurs. Pierre Galand a exigé d'elle un rectificatif «au nom du droit des téléspectateurs à une information correcte». France 2 fera-t-elle amende honorable? Attendons pour voir... Il y va en tou cas de sa crédibilité.