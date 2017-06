COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE DE L'ONU L'Algérien Noureddine Amir réélu

Par Walid AÏT SAÏD -

L'Algérien Noureddine Amir est triomphalement réélu au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU pour un cinquième mandat de quatre ans qui débutera à compter de janvier 2018, a-t-on appris hier auprès de la représentation d'Algérie à New York. Amir a été réélu à la majorité écrasante de 128 voix lors de la 27 ème réunion des Etats parties à la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui s'est tenue jeudi au siège des Nations unies. Son élection vient rallonger la liste des candidats algériens récemment élus aux fonctions internationales à l'instar de Ahmed Laraba à la Commission du droit International et de Boualem Bouguetaïa au Tribunal international du droit de la mer. Outre Amir, le comité a élu au premier tour les candidats de huit pays (le Japon, la Belgique, la Hongrie, la Turquie, la Corée du Sud, le Brésil, l'île Maurice et la Côte d'Ivoire).