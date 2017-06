TROIS TONNES DE DROGUE SAISIES PENDANT LE RAMADHAN Du kif partout

Une quantité de 220 kg de kif traité provenant du Maroc a été saisie par les services des douanes à Sebdou

Les forces de police relevant des sûretés de wilayas d'Alger, Skikda et Constantine ont effectué des descentes ciblant notamment, les points noirs et les lieux suspects.

La consommation de la drogue s'est «démocratisée» davantage durant le mois frappé par l'interdiction de commettre le moindre sacrilège. Hélas! La demande est tellement accrue que l'offre l'est tout autant. Selon un petit décompte approximatif fait par L'Expression à partir des dépêches données par l'APS, les saisies opérées durant ce mois de Ramadhan par les deux corps de sécurité (ANP et police), dépassent la quantité de trois tonnes de kif traité et plus de 20.000 comprimés psychotropes. Près de 500 individus, composant plusieurs réseaux d'approvisionnement, ont été décapités, leurs membres les composant ont été arrêtés. Une quantité de 220 kg de kif traité provenant du Maroc a été saisie par les services des douanes à Sebdou dans la wilaya de Tlemcen. Cette prise a été effectuée sur la base de renseignements précis et en étroite collaboration avec les services de sécurité et de la Gendarmerie nationale. La drogue était emballée dans 10 colis et transportée à bord d'un véhicule de tourisme. Le véhicule a été intercepté sur la route entre les localités de Laâouadj et Lâaricha. Le conducteur du véhicule a été arrêté et présenté aux autorités judiciaires. D'aucuns n'ignorent la triste vérité faisant état que la drogue échappe à tout contrôle, d'où son interdiction d'ailleurs.

Paradoxalement, elle n'échappe à aucun contrôle chez nos voisins de l'Ouest, pas les Occidentaux voire les USA! Ce sont tout simplement nos voisins germains du Maroc nous vouant une affection sans limites à telle enseigne que ces cadeaux» ne cessent d'atterrir en grands arrivages sur la terre algérienne dans le cadre d'un trafic sans précédent des stupéfiants marocains prenant des formes multidimensionnelles. Ahurissantes en sont les saisies et les...arrestations! La dernière opération en date a abouti au démantèlement d'un réseau international de trafic de drogue et procédé à l'arrestation de trois individus, ainsi qu'à la saisie de 100 kg de résine de cannabis. Les trois individus, âgés entre 23 et 26 ans, ont été arrêtés au niveau du 4ème boulevard périphérique, dont un baron de la drogue et une personne qui faisait l'objet de recherches pour des affaires similaires. Selon une source policière, le réseau activait à partir des frontières Ouest du pays, en passant par les wilayas du Centre et de l'Est pour aboutir à l'extérieur du pays. A l'issue de ces investigations, une quantité de 100 kg de kif a été saisie, ainsi que deux véhicules légers qui servaient au transport de la drogue et des narcotrafiquants. Les deux personnes recherchées ont été arrêtées à bord des véhicules saisis, alors que la troisième a été, quant à elle, arrêtée au niveau des frontières Ouest du pays après extension de compétence, a-t-on ajouté. Une autre opération a été menée par les éléments de la gendarmerie dans la localité de Aïn El Bia, l'est d'Oran. Dans cette opération 66 kg de kif traité ont été saisis et quatre narcotrafiquants arrêtés. Les investigations ont été menées par la section de recherche du Groupement d'Oran de la Gendarmerie nationale, en collaboration avec les éléments de l'Armée nationale populaire. Les services de sécurité ont également saisi quatre véhicules utilisés dans le transport de la drogue et des mis en cause. Une somme de 660.000 DA résultant de la vente de la drogue a été également saisie. Les services de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi deux quintaux de kif traité, dans cinq affaires traitées durant les deux premières semaines du mois du Ramadhan à travers la wilaya, notamment sur les frontières, indique-t-on dans un bilan publié mercredi dernier par la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Ces affaires se sont soldées par l'arrestation de trois individus impliqués dans le trafic de drogue, alors que l'enquête suit son cours. Le représentant de la cellule de communication de la sûreté de wilaya a souligné que ces résultats positifs réalisés par les forces de la police durant le mois de Ramadhan reflètent la mise en oeuvre, sur le terrain, des programmes et plans de sécurité du commandement de la Sûreté nationale où d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés dans la lutte contre la criminalité, surtout le trafic de drogue, pour veiller à la sécurité des citoyens et des biens. Les services des douanes de Tlemcen ont tout récemment saisi 240 kg de kif traité et arrêté cinq personnes. La saisie a été opérée sur la route nationale reliant Ouled Mimoun et Sebdou, suite à un barrage. La valeur marchande de la marchandise prohibée et des moyens de transport saisis a été estimée à 17, 9 millions DA, alors que l'amende douanière s'élève à 179 millions DA. La police judiciaire de la sûreté de daïra de Sebra (Tlemcen) a opéré, lundi dernier, la saisie de 130 kg de kif traité provenant du Maroc. Agissant sur informations faisant état d'une activité suspecte au niveau du village de «Rouban» dans la commune de Béni Boussaïd frontalière, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire ont dressé des embuscades dans la région pendant trois jours, avant de ratisser les monts Zaâtcha et Château pour découvrir après quelques heures la quantité de drogue conditionnée dans six colis et dissimulée soigneusement dans la broussaille. Ce n'est pas tout. 45 narcotrafiquants ont été arrêtés récemment par les forces de police lors d'interventions menées à Alger, Skikda, Constantine, Tlemcen et Ouargla, ayant permis la saisie de plus de huit kg de kif traité, des psychotropes et des armes blanches, a indiqué hier un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale. «Dans le cadre des efforts de la Dgsn visant à resserrer l'étau sur les réseaux criminels qui menacent la sécurité du citoyen et de ses biens, les forces de police relevant des sûretés de wilayas d'Alger, Skikda et Constantine ont effectué des descentes ciblant, notamment, les points noirs et les lieux suspects, qui se sont soldées par l'interpellation de 43 individus impliqués dans des délits punis par la loi (possession, trafic de stupéfiants et de psychotropes et port d'armes blanches prohibées)», précise le communiqué. «Lors de ces interventions, les services de police ont récupéré plus de six kg de cannabis traité, 232 comprimés de psychotropes et neuf armes blanches. Dans des opérations distinctes, les éléments de police relevant de la wilaya de Tlemcen et de Ouargla ont interpellé deux individus et ont saisi près de deux kg de cannabis traité», ajoute la même source. Les services des douanes de la wilaya de Tiaret ont procédé jeudi à la saisie de près de 50 kg de kif traité dans la commune de Guertoufa, a-t-on appris hier auprès de ce corps constitué. La même source a indiqué que la quantité de kif saisie a été trouvée à bord d'une voiture en provenance d'une wilaya de l'Ouest, ajoutant que deux personnes, qui se trouvaient à bord du véhicule, ont été arrêtées au cours de cette opération. Cette affaire a été confiée aux services de la Gendarmerie nationale de Guertoufa qui devra ouvrir une enquête pour déterminer les tenants et les aboutissants de ce trafic et d'éventuels complices. Les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi plus de 197 kg de kif traité durant les cinq premiers mois de l'année en cours, a-t-on appris jeudi du commandant du groupement territorial. Le lieutenant-colonel Abdenour Ayat a souligné, en marge des portes ouvertes sur ce corps sécuritaire à la Maison de la culture de Relizane, que cette quantité a été saisie dans 70 affaires impliquant 129 personnes.

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Biskra ont saisi mercredi une quantité de 57,5 kg de kif traité et récupéré deux véhicules et une somme d'argent dans deux opérations combinées. La première opération s'est soldée par la saisie de 27,5 kg de drogue dissimulés à l'intérieur d'un véhicule touristique qui faisait l'objet d'une fouille lors d'un barrage dressé sur la route nationale RN46 «B» reliant Biskra à M'sila en passant par la commune de Amlili dépendant de la wilaya de Biskra, a souligné la même source. Poursuivant l'investigation dans cette affaire, les éléments de la Gendarmerie nationale et après perquisition dans le domicile du mis en cause âgé de 40 ans sont parvenus à la saisie d'une quantité de 30kg de drogue et une somme d'argent évaluée à 2,91 millions de dinars constituant les revenus de la commercialisation de cette substance prohibée et deux téléphones portables, a précisé la même source. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont procédé également à la saisie des deux véhicules que le mis en cause utilisait pour transporter la drogue. La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de la commune de Amlili poursuit l'enquête de manière approfondie pour établir s'il y a d'autres personnes impliquées d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Plus que jamais, la guerre déclenchée contre les stupéfiants est à raffermir davantage en haussant le langage avec les barons et les dealers de tout bord.