TIGZIRT Qu'en est-il du plan de circulation de la ville?

Par Kamel BOUDJADI -

Plusieurs points noirs sont à relever dans la ville de Tigzirt

Dans quelques jours, l'affluence vers les plages de la ville de Tigzirt va reprendre. Des milliers de visiteurs sont attendus quotidiennement à la recherche de moments de repos et de quiétude. Mais, ce calme et tranquillité recherchés ne pourraient être trouvés sans un minimum de moyens. Jusqu'au dernier jour avant le début du mois de Ramadhan, la ville souffrait encore dramatiquement de son plan de circulation. Dépourvue de parkings à la mesure de ses ambitions touristiques, Tigzirt, cette cité antique, n'a ni les routes ni les voies routières à même d'accueillir ce flux automobile. La circulation dans la ville devient quasiment impossible dès les premières heures de la journée. Dans certains axes qui longent les plages, ce flux paralyse complètement la circulation. Plusieurs points noirs sont à relever dans la ville de Tigzirt. Il s'agit d'abord, des entrées principales est et ouest. Si du côté de l'est, la circulation automobile reste relativement fluide car les routes ne desservent que les communes voisines et quelques rares estivants venus de Azeffoun et de Béjaïa à la recherche de changement de décors, il en est tout autrement du côté ouest. Cette voie unique est chargée toute la journée de laisser entrer des milliers de véhicules venant de plusieurs wilayas et de tout le reste des communes de Tizi Ouzou. Dès les premières heures de la journée, les embouteillages deviennent monstres. Le plan de circulation de la ville de Tigzirt montre donc ses limites avant même que le touriste n'atteigne le centre-ville. C'est à l'accueil qu'il se rend compte du traquenard dans lequel il se trouvera durant son séjour. Une fois installé, une balade s'impose en voiture ou à pied sur la corniche longeant les plages. Encore une autre fois, le calvaire revient car la circulation sur l'axe reliant le port et la grande plage est quasiment impossible pour les véhicules comme pour les piétons. Cet axe de trois mètres de largeur est chargé de permettre la circulation automobile, la circulation des piétons, mais aussi, comble de paradoxe, l'utilisation comme parking. C'est quasiment une aberration.

C'est ainsi que consciente de ce fait, les autorités locales et les services concernés ont profité de la pause relative permise par le mois de Ramadhan pour réaménager le plan en l'améliorant. Certains habitants de la ville, habitués à ces situations catastrophiques qui reviennent chaque saison estivale préconisent en fait de revenir à l'ancien plan qui interdit la circulation automobile sur l'axe port-grande plage. Ce tronçon doit être réservé aux piétons pour circuler en toute quiétude sans craindre pour la vie de leurs enfants à chaque instant.

D'autres voix rêvent de parkings à étages pour désengorger la ville. Un rêve impossible sans un autre plan de circulation revu de fond en comble. Ce dernier va permettre aussi l'émergence de nouvelles lignes de transport urbain entre ces parkings et les sites balnéaires et touristiques éparpillés sur un périmètre de plusieurs kilomètres aux alentours de la ville.

Enfin, dans quelques jours seulement les plages vont s'animer avec l'arrivée des estivants. La ville va revivre aussi du point de vue économique car ces derniers sont l'unique source des commerces divers de la ville. C'est pourquoi, les responsables de la ville, en pensant au bien des touristes, ne doivent pas oublier que c'est pour le bien de leurs citoyens qu'ils le font.