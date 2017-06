LES DÉPUTÉS INTERPELLENT LE GOUVERNEMENT ET DÉPLORENT "Les solutions de sortie de crise font défaut"

Par Nadia BENAKLI -

«Les voitures montées en Algérie coûtent plus cher que celles importées»

Ils estiment que le document du gouvernement ne définit pas clairement comment trouver de nouvelles sources de financement.

La crise économique et ses effets ont monopolisé les débats sur le Plan d'action du gouvernement. Au troisième jour des débats consécutifs, les députés ont fortement interpellé le gouvernement Tebboune sur son plan de sortie de crise. Ils étaient nombreux à relever que le gouvernement n'a pas traité suffisamment la crise dans son Plan d'action. Les députés ont constaté à l'unanimité que le document du gouvernement ne définit pas clairement comment trouver de nouvelles sources de financement pour réaliser son programme d'action. Selon eux, avec la crise qui s'installe dans la durée et la recul des ressources financières, le pays n'a plus le choix que de trouver des alternatives aux hydorcarbures pour minimiser les effets de la crise. Qu'ils soient de la coalition ou de l'opposition, les élus ont tous souligné l'urgence de trouver des alternatives.

La députée Nacira Saddek du FLN a soutenu que le pays est confronté à un défi, celui de mettre fin à la dépendance aux hydrocarbures. La situation nécessite de mettre en place une stratégie qui introduit des changements profonds dans le système de gestion pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Cette élue a estimé que le secteur de l'agriculture est l'un des créneaux importants qu'il faut développer davantage. Elle a plaidé pour plus d'investissements dans le secteur de l'agriculture qui permettra de réduire la facture des importations alimentaires, notamment le blé et le lait en poudre.

Le député du Mouvement de la société pour la paix, Miloud Hamidi est revenu également sur l'agriculture en appelant le gouvernement à donner plus d'importance à ce secteur en facilitant davantage les procédures de concession des terres agricoles et en multipliant les investissements dans l'élevage.

Le député du parti TAJ, Mohamed Oufkir, lui a emboîté le pas en appelant le gouvernement à améliorer la chaîne de distribution et le système syrpalac en multipliant la création des chambres froides. «Des centaines d'agriculteurs sont défaillant à cause de l'absence des chambres froides qui leur permet de préserver leur récolte», a-t-il déploré en plaidant pour des mesures de soutien aux agriculteurs. D'autres intervenants ont critiqué la politique suivie dans le développement de l'industrie. Des budgets énormes ont été injectés dans le secteur sans pour autant permettre à l'industrie de connaître un essor a soutenu Khatir Si Hamdi, député MPA, qui a évoqué quant à lui les projets de montage de véhicules. Selon lui, le gouvernement doit revoir sa politique en la matière en avouant que les projets des véhicules montés en Algérie n'ont pas ajouté de la valeur.

«Les voitures montées en Algérie coûtent plus cher que celles importées», a déploré le député en faisant allusion à Renault.

Le chef du groupe parlementaire du Front de la justice et du développement (FJD) Lakhdar Benkhelaf a vivement critiqué le montage des véhicules qu'il a qualifié de bricolage. «Je ne comprends pas comment on donne des avantages énormes aux opérateurs privés pour monter des pneus alors que des grandes entreprises comme la Snvi, qui ont une expérience, sont menacées de disparition», s'est-il interrogé avec un visage expressif en marge des débats.

Le gouvernement a été également critiqué sur la marginalisation du secteur du tourisme qui constitue une véritable source de devise. «La conjoncture actuelle profite à l'Algérie, mais rien n'est fait malheureusement pour relancer cette industrie», déplore un député du FLN. Par ailleurs, les préoccupations locales ont été également soulevées par les intervenants. La député du MPA, Chebli Nabila a tiré la sonnette d'alarme contre le phénomène de l'immigration clandestine qui attire de plus en plus les jeunes de la wilaya d'Annaba confrontés au chômage. Celle-ci a soutenu que le complexe sidérurgique d'El-Hadjar qui constitue le poumon de l'industrie sidérurgique à l'Est n'offre pas, malheureusement, de perspectives d'embauche aux jeunes. Les intervenants ont également interpellé le gouvernement sur les nombreux projets gelés et qui bloquent sérieusement le développement au niveau local.