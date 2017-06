LES PETITS NE LÂCHENT PAS PRISE L'Aïd entre nostalgie et temps modernes

Par Wahida BAHRI -

Aïd El Fitr, c'est surtout la fête des enfants

Sur fond de gaîté et de jeux forains, les traditions de l'Aïd demeurent tout de même très populaires.

C'est la fin du Ramadhan! Avec l'avènement du nouveau croissant, c'est le mois de chaoual qui fait son entrée et annonce du coup la fête de l'Aïd tant attendue. Cette fête de l'Aïd El Fitr marque donc la fin du Ramadhan et l'entrée dans un nouveau cycle. On sentait, aux derniers jours du mois d'abstinence, comme un frémissement qui s'emparait de toutes et de tous dans la perspective de la fête. Malgré le passage des années, malgré les nombreux changements socio-économiques, les traditions qui accompagnent cette fête bénie sont demeurées intactes. Ainsi, après la rituelle prière de l'Aïd, les célébrations populaires commencent. L'usage veut que l'Aïd soit la fête des enfants et de la famille. Les enfants sont les héros de cette journée au cours de laquelle ils sont couverts de toutes les attentions. Ils étrennent les habits neufs, reçoivent de l'argent «El mahba» et peuvent, par conséquent, s'offrir bien des réjouissances. Où que l'on allait dans les quartiers populaires de Annaba, on trouvait des rues remplies de vendeurs de brochettes, de boissons et de jouets.

Des caprices que les enfants s'offrent durant l'Aïd. Depuis des lustres, cette fête religieuse était l'occasion pour les bambins de s'amuser. Par le passé, les cinémas Chahrazed et les Variétés marquaient la fête de l'Aïd. Cette ambiance ne manquera pas de rappeler la nostalgie d'antan. Nombreux sont les adultes d'aujourd'hui, qui racontent les films de leur époque comme le fameux film hindou, Samson et Dalila, puis vient Janitou et les vacances de l'inspecteur Tahar. Une époque dorée du cinéma où les salles grouillaient de potaches durant les deux jours de l'Aïd. Pour les enfants d'hier, l'Aïd, c'était aussi la ruée vers... les photographes qui installaient des décors en plein centre du Cours de la Révolution et la place du théâtre régional, pour immortaliser les gosses avec leurs habits neufs. Ces deux places emblématiques doivent inévitablement être à l'arrière-plan des photos de l'Aïd, de toutes les familles annabies. L'Aïd était aussi bien une véritable journée de bonheur, mais exceptionnelle pour ceux qui étaient les enfants d'antan. Car, après la prière de l'Aïd, ils accompagnaient les parents, en visite à la famille élargie, pour se remplir les poches de 'Mehba'', leur permettant de satisfaire toutes leurs envies, puisque l'après-midi appartenait aux gosses. Pour eux, c'était quartier libre. Aujourd'hui, ce temps est révolu, ce n'est plus le cinéma, ce sont les caméras des téléphones portables et les caméscopes qui immortalisent les enfants avec leurs vêtements neufs. Aujourd'hui, ce sont les espaces d'attractions, parc Land de Sidi Achour, le miniparc de la plaine Ouest, le bord de mer, qui ont pris la place des jeux dans les quartiers. Bien que le Cours de la Révolution soit toujours l'indétrônable et historique espace des enfants, il a tendance à faire face à la concurrence du littoral. Devenue lieux de villégiature par excellence, la corniche annabie reflète le modernisme même des fêtes religieuses. Certaines habitudes se sont estompées avec l'apparition de commerces modernes, fast-foods, pizzérias et crémeries, tout le long de la corniche, assurant aux enfants tous les besoins de ces moments. ^

Le petit magasin du coin de la rue a fini par fermer sous l'usure du temps et du modernisme. Méme constat pour le «kouech» du quartier, chez-qui le défilé des plateaux des gâteaux dure jusqu'à l'aube, notamment le dernier jour du Ramadhan. Une tradition qui semble s'effacer avec la relève des fours des cuisinières à la maison. En réalité, l'Aïd, bien qu'il ait cette ferveur pour les enfants aujourd'hui, a beaucoup perdu avec le temps et n'a de célébration que des souvenirs nostalgiques rapportés par les séniors du temps perdu.