JOHN P. DESROCHER VA OCCUPER SON PREMIER POSTE D'AMBASSADEUR Un spécialiste du Maghreb à la chancellerie américaine

Par Walid AÏT SAÏD -

John P. Desrocher, nouvel ambassadeur US en Algérie

Ancien sous-secrétaire d'Etat adjoint pour l'Egypte et le Maghreb, le nouvel ambassadeur arrive en terrain conquis puisqu'il a déjà soutenu publiquement l'Algérie dans «son rôle de stabilisation de la région» et «sa contribution de qualité» dans le règlement de la crise libyenne. Ça promet...

Joan s'en va, John arrive! Les Etats-Unis viennent de nommer un nouvel ambassadeur en Algérie en la personne de John P. Desrocher qui remplace Joan A. Polaschik.

«Le gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de John P. Desrocher, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique auprès de la République algérienne démocratique et populaire», a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L'ambassadrice qui recevait des jeunes boursiers algériens qui se rendront durant cet été aux Etats-Unis pour une formation d'un mois dans de prestigieuses universités, a confirmé avec amertume cette information. «Je vais quitter l'Algérie à la mi-juillet», avait annoncé cette diplomate qui semblait déjà regretter le soleil algérois. Elle a assuré dans ce sens qu'elle garde de l'Algérie l'image d'«un pays fiable».

Après trois ans en poste en Algérie, c'est la norme dans la diplomatie américaine, la diplomate s'en va en laissant derrière elle de bons souvenirs. Néanmoins, ce départ sera compensé par l'arrivée de celui que certains qualifient d'ores et déjà comme un «ami» de l'Algérie. En tout cas, c'est un spécialiste de la région.

Ce diplomate chevronné occupait avant cette nomination, le poste sensible de sous-secrétaire d'Etat adjoint pour l'Egypte et le Maghreb. Il a eu dans ce sens l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises les responsables algériens, particulièrement le ministre des affaires étrangères Abdelkader Messahel, avec qui dit-on le courant est très bien passé!

D'ailleurs, le nouvel ambassadeur a à plusieurs fois exprimé son soutien public pour la politique algérienne dans la région, notamment en février dernier à Washington lors du dialogue algéro- américain où il s'était félicité des efforts de l'Algérie dans la stabilisation de la région et «sa contribution de qualité» dans le règlement de la crise libyenne.

Cette nomination dénote de la volonté de l'Oncle Sam de soutenir l'Algérie dans sa pacification de la région et surtout du règlement politique de la crise libyenne comme s'emploie à le faire la diplomatie algérienne. John P. Desrocher est aussi un bon connaisseur du Moyen-Orient puisqu'il a déjà occupé le poste de chef de mission adjoint à l'ambassade des États-Unis à Baghdad (Irak). Il a aussi été consul général des États-Unis à Auckland (Nouvelle-Zélande).

Son poste à Alger constituera sa première expérience en tant qu'ambassadeur, mais cela promet déjà beaucoup de choses...