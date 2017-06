IL SE TIENDRA DU 12 AU 14 SEPTEMBRE Un Salon de l'électricité et de l'électronique au CIC

RH.International communication, annonce la tenue prochaine, à Alger du 2éme Salon de l'électricité, de l'éclairage public et de l'électronique. (12-14 septembre au Centre International des Conférences).

Un événement qualifié par les professionnels de cette branche comme incontournable et un hub national pour les différents intervenants de ces trois secteurs-clés.

Son objectif est de contribuer à favoriser la création d'un marché efficient de prestataires permettant à l'entreprise de se recentrer sur son coeur de métier et de consacrer ses ressources aux fonctions à forte valeur ajoutée, donc à progresser et à innover, ce qui les rendra encore plus performantes.

L'autre objectif de ce salon est de permettre aux exposants de proposer le fruit de leur savoir et savoir-faire aux visiteurs. Cela leur donnera l'occasion de mieux faire connaître leurs produits, de trouver de nouveaux partenaires afin de concrétiser plus largement leurs objectifs. Les Organisateurs s'attendent à une forte participation des différentes institutions du pays concernées par le développement de ces branches d'énergies.