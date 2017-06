Les enjeux d'un changement

Par Hocine NEFFAH -

Ces points nodaux d'un véritable redressement et renouveau national, vont être enclenchés sur le terrain pour redonner de l'espoir au citoyen lambda qui ne sait plus à quel saint se vouer.

L'Assemblée populaire nationale (APN) a adopté le Plan d'action du gouvernement Tebboune avec une confortable majorité, lui permettant ainsi d'entamer le long et périlleux travail de redressement national, qui a trait au volet économique et social en premier lieu. Cette confiance exprimée par les députés envers le nouveau gouvernement issu des élections législatives du 4 mai dernier, se veut comme un quitus de la part de l'auguste institution législative pour le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune qui vient de délimiter le champ de l'intervention de l'Exécutif pour opérer les changements tant attendus. Abdelmadjid Tebboune lance un chantier qui s'articule sur la mise en oeuvre de l'Etat de droit, la modernisation des finances publiques et du système bancaire, l'assainissement de la sphère économique, l'investissement et la valorisation des richesses du pays. Ces points nodaux d'un véritable redressement et renouveau national, vont être enclenchés sur le terrain pour redonner de l'espoir au citoyen lambda qui ne sait plus à quel saint se vouer. La crise économique et ses effets ravageurs sur le plan social nécessitent l'implication d'une majorité à l'Assemblée populaire nationale, surtout celle qui n'était pas acquise durant le gouvernant précédent. Aujourd'hui avec l'implication des autres formations politiques qui siègent à l'hémicycle, à l'image du Front el Moustakbal et les indépendants qui constituent une force inestimable au sein de l'APN, le gouvernement Tebboune aura des coudées franches pour s'inspirer de cette légitimité pour entamer les grands chantiers de la réforme économique, financière et sociale. Le nouveau gouvernement pourrait se référer à cette opportunité pour consacrer le travail de proximité avec les citoyens qui se débattent dans le dénuement d'une situation des plus précaires.

C'est là l'avantage du Premier ministre, il doit saisir cette opportunité pour favoriser la politique de l'apaisement et du dialogue, et ainsi couper la route à ceux qui cherchent a pêcher dans les eaux troubles et qui visent à jouer sur la déstabilisation de la situation sociale du pays et pousser au pourrissement. L'étape est critique, le défi est grand, les enjeux sont déterminants, mais la volonté politique pourrait se démarquer par un choix salvateur en mesure de relever le challenge et dépasser la crise économique qui n'est pas spécifique à l'Algérie mais c'est une crise de l'économie internationale. Le nouveau Premier ministre vient de déterminer les enjeux d'un changement qui sera en osmose avec les objectifs de l'Etat algérien et les attentes des citoyens avides de l'amélioration de leurs conditions sociales. La moralisation de la vie publique et la mise en oeuvre des jalons de l'Etat de droit, sont des chantiers à même de remettre la confiance entre gouvernants et gouvernés. La consécration de la gestion transparente des questions clés de la société aidera le nouveau gouvernement à transcender la crise économique et financière et participera à la stabilité politique du pays.