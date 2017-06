RATIONALISATION DES SUBVENTIONS Une commission nationale sera installée

Par Madjid BERKANE -

Les mesures issues de la commission nationale qui comptera des experts de plusieurs secteurs, seront traduites en lois à présenter aux députés pour examen.

Une Commission nationale consultative pour examiner le dossier du soutien orienté vers les catégories démunies sera bientôt installée. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune vendredi soir, lors d'une séance plénière consacrée aux réponses aux préoccupations des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN). Abdelmadjid Tebboune a précisé qu'un «large débat national approfondi sera ouvert par le gouvernement visant à orienter les efforts de l'Etat vers le soutien des ayants droit effectifs». Cette mesure s'inscrivait, précise le Premier ministre, «dans le cadre des démarches intenses du gouvernement tendant à renforcer le cachet social de l'Etat». «Les mesures issues de la commission nationale consultative qui comptera des experts des secteurs des finances, impôts et solidarité nationale, seront traduites en lois à présenter aux députés pour examen», a-t-il ajouté, mentionnant que le soutien de l'Etat est consacré de manière effective. «Les préoccupations actuelles du gouvernement s'articulent autour de la recherche de solutions pour le consolider davantage et l'orienter vers les catégories vulnérables de la société», a précisé le Premier ministre. Dans ce sens, Abdelmadjid Tebboune a rappelé que «25% du PIB sont orientés vers les transferts sociaux, 85% des Algériens bénéficient de la couverture sociale, 36% possèdent la carte chifa et plus de 3,2 millions de citoyens bénéficient de pensions de retraite», ajoutant que ces chiffres reflétaient le souci de l'Etat à préserver les acquis sociaux. Le Premier ministre a fait savoir en outre «que le gouvernement poursuivra l'activation des programmes de recrutement et l'accompagnement de tous les efforts centrés sur la création de davantage de PME», mettant en exergue le rôle important des dispositifs d'emploi dans l'éradication du chômage, notamment parmi les jeunes, tout en veillant à la promotion des capacités de recrutement, de manière à répondre au marché du travail et à la dynamique économique que connaît le pays à tous les niveaux. S'agissant des jeunes recrutés dans le cadre des réseaux d'insertion professionnelle. Abdelmadjid Tebboune a indiqué que l'Etat

n' abandonnera pas cette tranche de la société. Le gouvernement a instruit le ministère des Finances en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale de poursuivre le payement des affectations financières destinées à cette catégorie.