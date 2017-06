PERMANENCE DE L'AÏD EL FITR Commerçants mobilisés dites-vous?

Par Wahib AïT OUAKLI -

Depuis quand ces commerçants ont été mobilisables? Qui a pignon sur le marché? La réponse n'est pas pour demain!

Les commerçants, ayant fait recette durant les 30 jours du Ramadhan, ne trouvent rien de mieux à faire que de baisser rideau obligeant les consommateurs à faire de longs voyages en quête de la petite baguette.

C'est du moins ce qu'appréhendent d'ores et déjà les Oranais gardant à l'esprit intacts les mauvais souvenirs qui leur ont été «infligés» par ces commerçants se livrant, sans se soucier, à une oisiveté difficile à défaire du jour au lendemain tant que celle-ci (oisiveté) a tendance à s'ancrer dans les esprits. La mise en fonction du commerce est régulée par la main intérieure, par la force de la loi. C'est là aussi ce que «vantent» les cadres locaux en faisant semblant d'avoir une certains mainmise sur un marché qui leur échappe totalement. Dans leur déclarations, qui reviennent d'ailleurs, à l'approche de l'Aïd de chaque année, ils font état cette fois-ci de près de 4 000 commerçants et opérateurs économiques qui sont mobilisés dans divers secteurs. Ces commerçants sont appelés à assurer la permanence les deux jours de l'Aïd El Fitr au niveau de quatre wilayas dans l'Ouest du pays. Un tel aveu, comprenant des chiffres et jamais du suivi sur terrain, a émané de la direction régionale du commerce d'Oran. Dans le cas contraire, comment interpréter qu'aucune suite n'a été prononcée contre les commerçants ayant failli à une telle mobilisation l'année dernière? Selon la même source, les wilayas concernées par une telle mobilisation, annoncée sont entre autres Oran, Aïn Témouchent, Mostaganem et Sidi Bel-Abbès. Dans le tas, 537 boulangeries dont 180 lieux panifiables dans la wilaya d'Oran. Une telle annonce a été faite également l'année dernière. Or, la baguette a été revue à la hausse du prix ayant atteint 20 DA dans le marché de la Bastille. Ce n'est pas tout. «La même direction a mobilisé 2 714 commerçants de fruits et légumes dont 530 à Oran», a ajouté la source. Cette permanence concerne aussi 28 laiteries dont trois à Oran, 46 minoteries et deux unités d'eau minérale (Oran et Tlemcen), 596 commerçants activant dans d'autres domaines, a ajouté Fayçal Tayeb. Pour assurer le succès à cette permanence, une coordination est prévue entre les branches de wilaya de l'Ugcaa pour sensibiliser les commerçants de cette permanence où 490 agents des services du commerce des wilayas précitées se trouvent aussi mobilisés les jours de l'Aïd el Fitr. Ironiques sont souvent les sorties des responsables locaux qui brandissent des menaces de fermeture et des poursuites judiciaires à décider contre les défaillants. Au final, seul le consommateur, ne croyant plus aux dires des responsables, règlent la facture souvent salée en la réglant rubis sur l'ongles sans pouvoir rouspéter faute d'interlocuteur. Commerçants mobilisés dites-vous? Depuis quand ces commerçants ont été mobilisables? Qui a pignon sur le marché? Quelle est cette instance locale qui peut daigner infliger une petite sentence soit-elle contre un commerçant exerçant dans le marché de la Bastille, l'antre du produit périmé? Que nenni. La réponse n'est pas pour demain!