ILS SERONT RECENSÉS ET BÉNÉFICIERONT D'UNE CARTE POUR TRAVAILLER Le geste fort du gouvernement pour les migrants

L'Algérie, un pays qui a toujours été une terre d'accueil pour tous les habitants du continent noir

Alors qu'une campagne virulente est menée à l'endroit des migrants subsahariens, Tebboune recadre les choses!

Le Premier ministre a tenu à couper court à cette fausse polémique. «N'oublions pas que nous sommes des Africains et que notre pays hébergeait tous ceux qui avaient un problème chez eux», a-t-il souligné non sans rappeler que ces personnes ont fui la dégradation de la situation dans leur pays.

Tebboune profite donc de l'occasion, de son oral devant les députés pour rappeler les valeurs de l'Algérie. Un pays qui a toujours été une terre d'accueil pour tous les habitants du continent noir et qui a comme tradition l'accueil de réfugiés, comme le peuple sahraoui qui depuis 1976 y a trouvé refuge et sécurité. Néanmoins, le Premier ministre a fait part de sa volonté d'encadrer la présence de ces réfugiés, afin de la rendre «légale»! «Les recensements sont en cours au niveau du ministère de l'Intérieur, nous allons leur donner des cartes officielles qui leur donneront la possibilité de travailler», a-t-il annoncé ce qui coupe court à ceux qui veulent faire croire que l'Algérie est un pays raciste. En effet, un nombre important de comptes, récemment ouverts sur le réseau social Facebook, traitent la question des migrants subsahariens en Algérie, avec un accent ouvertement raciste. La vile expression: «Non aux Africains en Algérie» a fait le tour de la Toile. Des propos «racistes» étaient proférés, mais également des expressions de solidarité envers ces populations jetées sur les routes pour de multiples raisons, souvent justifiées. La réaction d'une majorité d'internautes dénonçant ces pages «indignes» a rétabli les choses, de sorte que l'accusation qu'on a voulu vraisemblablement coller aux Algériens n'a pas pris. Les observateurs y ont vu la «patte» marocaine. Rabat n'est pas à sa première manipulation. Le royaume ne rate aucune occasion pour faire croire que les Algériens sont racistes. Eh bien, Tebboune vient de mettre fin aux «ambitions» du Makhzen...