L'ÉTÉ IMPOSE UNE MOROSITÉ SUR LE PLAN POLITIQUE Le gouvernement face à la léthargie

Par Hocine NEFFAH -

L'autre volet qui reste néanmoins important est celui du secteur de l'habitat, c'est-à-dire dans son aspect relevant des ultimatums de la remise des clés aux bénéficiaires des différentes formules de logement.

L'installation du gouvernement s'est faite la veille du mois de Ramadhan, selon le canevas du nouveau gouvernement issu des élections législatives du 4 mai de l'année en cours. Contrairement à ce qui a été attendu, ce mois était chargé en programmes et de la mise en place des institutions élues et de l'Exécutif qui a soumis son Plan d'action à l'Assemblée populaire nationale pour adoption.

La dynamique qui a caractérisé le gouvernement et l'institution élue, à savoir l'Assemblée populaire nationale (APN), fait face à la transition de la saison d'été où la morosité gagne la classe politique en général et le gouvernement en particulier.

L'été est une saison où même la vie politique se recroqueville dans une espèce de platitude sidérale. Le nouveau gouvernement de Abdelmadjid Tebboune axera son travail sur les dossiers qui connaissent une importance relevant des priorités de l'Etat algérien soit les préparatifs liés au bac, surtout pour ceux qui ont affiché un retard pour participer à l'examen. Ce volet acquiert une importance stratégique dans la mesure où le scandale de la balade des sujets qui a caractérisé le bac de l'année dernière est bien géré cette année, puisque la tutelle à savoir le ministère de l'Education avec d'autres structures ministérielles ont coordonné leurs actions pour parer à d'éventuelles fuites des sujets de l'examen du bac. Cette fois les choses ont été bien cernées, et les pratiques relevant des fuites du sujet du bac n'auront plus la chance de se manifester. L'autre volet qui reste néanmoins important est celui du secteur de l'habitat, c'est-à-dire dans son aspect relevant des ultimatums de la remise des clés aux bénéficiaires des différentes formules de logement. Rien que pour la formule Aadl, le mois de juillet et d'août vont connaître la distribution des quotas touchant ce qui reste comme nombre de bénéficiaires s'inscrivant dans le programme de 2001. Sans oublier les bénéficiaires de 2002 qui verront pour la première fois leur quota mis en oeuvre. Il est à rappeler que les 15 nouveaux ministres s'attelleront à entamer des séries de rencontres avec leurs cadres pour préparer les dossiers prioritaires à entreprendre durant la rentrée sociale prochaine. Hormis ces deux dossiers, de l'éducation et l'habitat, le gouvernement semble se mettre loin du brouhaha durant cet été. Ce qui est remarquable, c'est que la saison estivale a bel et bien commencé, mais la tutelle est dépourvue de son ministre du Tourisme pour insuffler la dynamique touristique et lui donner un sérieux coup pour qu'elle puisse retrouver son dynamisme et sa vitalité. La saison estivale est livrée aux aléas de la nature, rien ne présage que le secteur du tourisme aura très rapidement un ministre potentiellement capable de résoudre la question récurrente, à savoir le décollage du secteur du tourisme qui va permettre au pays d'avoir l'alternative qui fera face à la crise économique drastique qui affecte le pays.

Le pari du gouvernement de Tebboune est celui de remettre le train de la productivité et de l'investissement sur les rails, surtout que le tourisme est un créneau porteur et créateur d'emplois et de richesse.

La période d'été ne devrait pas être une sorte de période sabbatique, bien au contraire, elle devrait permettre au gouvernement d'entreprendre des initiatives du genre à booster la situation économique et par ricochet enclencher la dynamique de la production, y compris dans le secteur des services qui pourrait se proposer comme une véritable panacée pour les investisseurs qui veulent investir dans le pays.