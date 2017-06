DÉPARTEMENT DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT Un nouveau ministre pour bientôt

Par Walid AÏT SAÏD -

Après le fâcheux épisode de l'éphémère Messaoud Benagoune, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat se retrouve depuis plus d'un mois sans titulaire. La saison estivale va entrer de plein fouet après le début du Ramadhan, et ce secteur déjà «malade» est en péril.

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué vendredi dernier à Alger, qu'un ministre du Tourisme et de l'Artisanat sera nommé prochainement par le président de la République. S'exprimant lors d'un point de presse organisé à l'issue de l'adoption par l'Assemblée populaire nationale (APN) du Plan d'action du gouvernement, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que «la nomination d'un ministre du Tourisme et de l'Artisanat est une prérogative du président de la République et que sa nomination interviendra prochainement», ajoutant que le futur ministre du Tourisme «aura toutes les compétences pour diriger le secteur du tourisme».