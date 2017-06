HOMMES D'AFFAIRES, TRAVAIL ET IMPÔTS Ce qu'il veut révolutionner

Par Walid AÏT SAÏD -

Le nouveau Premier ministre confirme qu'il n'était pas là pour «asphyxier» les Algériens, mais créer de la richesse en travaillant la ressource humaine.

Tebboune annonce ses révolutions! Alors que sur la forme, le Plan d'action de son gouvernement ressemble fortement à celui de son prédécesseur, sur le fond c'est tout autre chose, notamment en ce qui concerne l'aspect économique et financier. Le Premier ministre semble avoir comme cible prioritaire les «grands» investisseurs qui ont bénéficié des aides de l'État à travers les crédits bancaires, mais qui, selon lui, n'ont rien apporté de concret. Il va même jusqu'à affirmer que certains projets Ansej ont apporté une plus grande plus-value. «Il n'y a pas une grande différence entre ces projets, et les grands projets pour lesquels les banques ont injecté des sommes colossales», a-t-il pesté, pour ce qui sonne comme la fin de la récréation pour certains hommes d'affaires. Surtout que Tebboune va plus loin en annonçant son intention d'enquêter sur l'épineux dossier du foncier industriel, particulièrement en ce qui concerne les terrains attribués par ses prédécesseurs, mais qui ne sont pas utilisés dans des projets d'investissements. Est-ce là une rupture avec le patronat? Pas vraiment, le Premier ministre veut reprendre la main pour assainir le secteur industriel qui est la proie de prédateurs.

En vieux routier de l'administration, Tebboune sait pertinemment que sans un secteur privé fort, il ne pourra jamais construire une économie forte.

Cette sortie semble être seulement un avertissement à ceux qui seraient tentés de sortir de la ligne qu'il vient de tracer. Le Premier ministre veut laisser place uniquement aux «vrais» hommes d'affaires créateurs de richesses, et pas aux «frites-omelettes», pour reprendre l'expression de l'un d'eux. Abdelmadjid Tebboune veut s'atteler à opérer une reconversion profonde de notre économie dans le sens de sa libération de la dictature des hydrocarbures et sa diversification.

Néanmoins, la sortie de Tebboune ne signifie pas la fin de la lune de miel entre l'Etat et le secteur privé, mais un «recadrage» et une redéfinition des rôles pour une meilleure efficacité. Il leur montre d'ailleurs déjà le cap, en annonçant que l'État allait maintenir le soutien au filet social et préserver les postes d'emploi. Il va encore plus loin en assurant que l'État, contrairement à ce qui a été rapporté, ne compte pas geler les recrutements dans la Fonction publique. Mieux encore, le gouvernement envisage d'exonérer d'impôts les faibles revenus. Une bonne nouvelle donc pour les Algériens puisque Tebboune confirme qu'il n'était pas là pour les «asphyxier», mais créer de la richesse en travaillant la ressource humaine, élément fondamental qui donne aux Etats les moyens de se sortir de toutes les crises. Tebboune veut donc révolutionner l'économie et les finances pour les adapter à la réalité algérienne afin de l'appliquer le plus rapidement possible. Cela évidemment sans toucher aux acquis sociaux chers au président Abdelaziz Boutefilka.

A-t-il les moyens de ses ambitions? Laissons- lui le temps de le prouver...