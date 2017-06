QUADRUPLE MEURTRE DE TAGHZOUT Le tueur passe aux aveux

Par Abdenour MERZOUK -

Des aveux, mais aucun regret

Le tueur se serait posté pendant 10 heures dans une mare en face du domicile de son frère.

Le carnage qui a tenu en haleine toute la région de Taghzout depuis le 11 juin dernier jusqu'à hier tend à se terminer avec la présentation hier de l'auteur du quadruple assassin devant le procureur de la République qui a décidé son implication pour meurtre avec préméditation. Le commandement de la Gendarmerie nationale a organisé une rencontre avec la presse pour apporter les éléments d'information relatifs à cette histoire qui a fait la une des médias en ce mois de Ramadhan.

Selon le lieutenant-colonel Medhdjoub Aribi Kamel, commandant du groupement de wilaya de la Gendarmerie nationale, les forces qu'il commande ont intervenu le 11 juin dernier aux alentours de 17h30 au lieu-dit Thizouthare, un village sur les hauteurs de Taghzout suite à un appel faisant état de l'assassinat de trois personnes. Toutes les mesures réglementaires en pareille situation sont prises et la recherche de l'auteur est engagée. «Pour la circonstance nous avons engagé une unité aves trois chiens renifleurs, des éléments GIR et l'ensemble des brigades disponibles pour retrouver le criminel dûment identifié comme un parent des victimes. Le relief boisé et difficile nécessitera des renforts militaires pour sécuriser les lieux qui pouvaient profiter à un éventuel acte terroriste et le soutien aérien. Nos éléments ont aussi recouru à l'identification des communications des membres de la famille». Le 21 le criminel récidive et abat son frère aîné. A une question relative à la non-protection du frère aîné menacé, le responsable de la GN précisera que la famille de la victime disposait de huit armes remises dans le cadre du GLD.

La garde était assurée autour de la maison. Le 21 et pour mettre à exécution sa menace.

Le tueur se serait posté pendant 10 heures dans une mare en face du domicile de son frère. «La présence d'un neveu armé sur la terrasse l'oblige à porter son acte surtout que la victime (frère) et son fils étaient à proximité de son fusil de chasse. Il a attendu que le garde se retire pour tirer et abattre son frère avant de fuir. Nous décidons alors d'accentuer la pression en l'isolant complètement de sa famille même si ses enfants ont tenté de convaincre à se rendre. Le 22 juin dernier à 15 heures, le criminel est repéré puis encerclé dans la région de «Maadhi» en pleine forêt. Il était en possession de son arme, un fusil de chasse restitué et 58 cartouches. «Épuisé, fatigué il n'a exprimé aucune résistance aux gendarmes. Lors de son interrogatoire, il exprimera un seul regret celui d'avoir abattu par erreur sa nièce de 22 ans. Les autres ont eu ce qu'ils méritent. Parlant de la cause d'autant de haine, le criminel parlera de relations conflictuelles avec son frère autour de cette piste d'accès vers leurs domiciles respectifs.» Ce passé conflictuel est vérifiable puisqu' en 1991 une rixe s'est terminée par des coups de feu entre les deux frères. Une autre bagarre éclate en 1996 toujours autour du même motif. A la question de savoir si le criminel a bénéficié d'une quelconque complicité lors de sa cavale, le colonel pense qu'il a surtout bénéficié de sa bonne connaissance des lieux. Le colonel Medhdjoub Aribi Kamel a tenu à rendre un hommage à ses éléments qui en ce mois de Ramadhan ont fini par arrêter une personne décidée à faire beaucoup de mal. Ils félicitent aussi ces mêmes éléments qui ont élucidé en un temps record le crime perpétré à Ridane par un jeune de 19 ans qui a assassiné l'épouse de son oncle paternel en lui assignant des coups à la tête.