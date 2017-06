ACTION DE PROTESTATION À TIZI OUZOU Des citoyens ferment la RN 12

Par Aomar MOHELLEBI -

Les habitants du village Issiakhen Oumeddour, situé près de Oued Aïssi, à sept kilomètres à l'est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou ont procédé hier à une action de protestation musclée consistant en la fermeture de la RN 12, reliant Tizi Ouzou à Azazga mais également à Béjaia ainsi qu'à tous les chefs-lieux des daïras situées à l'est, au nord-est et au sud-est de la wilaya. La colère des milliers d'habitants du village Issiakhen Oumeddour est légitime car le village est confronté à un sérieux problème de pénurie d'eau potable ces derniers mois. «Nous avons passé tout le mois de Ramadhan sans qu'aucune goutte d'eau ne coule de nos robinets», déplore un trentenaire qui habite ce village depuis sa naissance. Pourtant, Issiakhen Oumeddour est situé à un jet de pierre du barrage d'eau de Taksebt. Le fait que l'eau ne soit pas disponible dans ce grand village dépendant administrativement de la commune de Tizi Ouzou est étonnant car ses habitants n'ont jamais eu à faire face au problème d'indisponibilité de l'eau. «L'eau a toujours été disponible à notre village, aussi loin que ma mémoire puisse remonter», explique un sexagénaire ayant pris part à l'action de protestation observée hier.

Les représentants de ce village ont expliqué qu'ils n'ont eu recours à cette action de rue qu'après avoir épuisé toutes les voies de dialogue, notamment avec les responsables de wilaya de l'Algérienne des eaux. Selon les concernés, les responsables de l'Algérienne des eaux de la wilaya de Tizi Ouzou n'ont cessé de leur servir des promesses mais rien de concret n'est venu apaiser cette soif en plein été et en plein mois de Ramadhan. C'est donc de guerre lasse et n'ayant plus le choix que les habitants d'Issiakhen Oumeddour ont opté pour l'action de protestation. Cette dernière semble d'ailleurs avoir porté ses fruits. Selon les habitants du village en question, après cette action, des responsables de l'Algérienne des eaux se sont déplacés sur place et ont reconnu la légitimité de leur revendication. Mais les citoyens d'Issiakhen Oumeddour, ne croyant plus en les promesses, ont refusé de lever leur action en l'absence de mesures concrètes.

Après quoi, les responsables de l'Algérienne des eaux de Tizi Ouzou sont repartis pour revenir plus tard, dans la même journée, avec le matériel nécessaire afin de lancer les travaux qui permettront à l'eau de couler de nouveau dans les robinets. L'action de protestation n'a été suspendue qu'à 16 heures, a-t-on constaté. Les robinets étaient toujours à sec. Mais l'espoir de revoir le précieux liquide dans les heures qui suivaient était présent.