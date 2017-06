L'ÉTÉ COMMENCE MAL À YEMMA GOURAYA 5 noyades en deux jours

Par Arezki SLIMANI -

La saison estivale démarre à coups de drames. Selon un communiqué de la Protection civile, cinq décès et plusieurs blessés sont à déplorer.

Le premier jour de l'Aïd, un noyé est décédé aux environs de 18h23, au niveau de la zone rocheuse non surveillée à proximité du tunnel d'Aokas. Il a été repêché à 18h35, par les équipes de la Protection civile. Il s'agit d'un ado de 18 ans, G. Fayçal, natif de Tizi N'Berber, transféré vers l'hôpital d'Aokas. Au deuxième, jour de l'Aïd, deux personnes disparaissaient en mer vers 18h00, au niveau de la zone rocheuse non surveillée coté Nizla à Boulimat, commune de Béjaïa. Un jeune homme de 24 ans, C. Ferhat, est originaire de Feraoun, daïra d'Amizour. Les recherches sont toujours en cours dans une mer fortement agitée, qui ne facilitent point les choses aux pompiers.

Le même jour vers 18h35, la plage surveillée de Sidi Bensaïd (Baccaro) dans la commune de Tichy, connaissait un autre drame. Un homme de 25 ans, T. Adel, originaire de Bouandas dans la wilaya de Sétif, a été repéré par le chef de poste vers 00h05, en train de flotter. En matière d'accident de la circulation, les routes de Béjaïa ont enregistré trois accidents mortels. Le premier s'est produit vers 19h27. Une Volkswagen Polo s'est renversée après un dérapage pour se retrouver sur le bas-côté de la RN24, à hauteur de Thaïs Tighremt commune de Toudja.

Le conducteur, âgé de 29 ans, I.Salah, est décédé au cours de son évacuation au CHU de Béjaïa où la mort a été confirmée par le médecin de l'hôpital. Les deux autres passagers à bord du véhicule s'en sont sortis avec des blessures graves. Ils sont âgés respectivement de 26 et 27 ans et sont tous de la wilaya de Tizi Ouzou. Vers 21h52, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'évacuation vers l'hôpital d'Akbou, d'un piéton de sexe masculin, non identifié, âgé de 60 ans environ. Décédé sur place après avoir été heurté par une Peugeot 406, au niveau du lieudit Larbaâ Takdimt dans la commune de Boudjellil, daïra de Tazmalt (nouvelle pénétrante).

Vers 23h15, une collision sur la RN12 entre une Toyota Hilux et un scooter, dont le conducteur de scooter âgé de 32 ans, C.Yacine, originaire d'El Kseur est décédé au cours de son évacuation au CHU de Béjaïa et son accompagnateur âgé de 25 ans a été polytraumatisé. A titre d'information, pour ces deux journées, le nombre d'estivants qui se sont déplacés vers les 33 plages surveillées de notre littoral était d'environ 20 000. Les pompiers sont intervenus 30 fois, avec les surveillants plages. En plus des trois accidents de la circulation mortels, la Protection civile note 15 autres accidents qui ont engendré 20 blessés. Au chapitre des incendies en milieu végétal, favorisés par un climat chaud, 16 départs d'incendies ont été relevés au 1er jour, des feux sans importance en termes de dégâts. Au 2e jour de l'Aïd, une trentaine de feux ont pris à Béjaïa dont trois importants à Aït Mbarek dans la commune de Tala Hamza, Mazekouane dans la commune de Boukhlifa et Affalou dans la même commune, tous les feux ont été circonscrits.