LES SERVICES DES DOUANES FACILITENT LES PROCÉDURES DE PASSAGE 5 minutes pour passer la frontière tunisienne

Par Walid AÏT SAÏD -

Bonne nouvelle pour les Algériens qui vont passer leurs vacances en Tunisie! La durée de procédure de passage en douane des voyageurs par route vers la Tunisie est passée à 5 minutes au maximum contre 30 minutes au minimum auparavant, grâce à la mise en place d'un dispositif en ligne pour les formalités par les douanes algériennes, a indiqué le directeur de la communication de la direction générale des douanes (Dgd), Djamel Brika. La DGD a mis en place une application sur son site Web, depuis le 18 juin en cours, qui fournit un formulaire que les voyageurs peuvent remplir et imprimer à domicile, avant de le présenter lors de leur passage aux postes frontaliers, explique le même responsable. Cette facilitation intervient en remplacement de l'ancienne procédure à travers laquelle ce titre de passage en douane était établi par les douaniers au niveau de la frontière, «ce qui prenait beaucoup de temps et donnait lieu à de longues files d'attente», relève-t-il, ajoutant que ce service en ligne figure parmi les démarches engagées par les douanes en vue de faciliter davantage les déplacements des voyageurs. A cet effet, la DGD appelle les voyageurs concernés à adopter cette démarche pour une plus grande efficacité et fluidité au niveau des postes frontaliers. D'autre part, un formulaire en ligne est spécialement dédié aux personnes à mobilité réduite, qui, une fois présenté aux douanes, leur ouvre un passage par un couloir qui leur est réservé.