56,33% des candidats admis

Les résultats de l'examen du brevet d'enseignement moyen (BEM), pour la session de juin 2017, sont disponibles depuis hier matin à partir de 11 h sur le site de l'Office national des examens et concours (Onec). L'examen auquel plus de 566.000 candidats ont postulé, aura enregistré un taux de réussite de 56,33% à l'échelle nationale. Soit une amélioration de 2% par rapport à l'année dernière où il a été de 54,42%, note le ministère de l'Education nationale sur son site. Ce taux de réussite reste toutefois provisoire car plusieurs milliers d'autres élèves vont accéder au lycée. «Le comptage de la moyenne annuelle permettra à tout élève obtenant une moyenne supérieure à 10/20 d'accéder au lycée», a rappelé le ministère dans son communiqué. Ainsi, il est attendu à ce que ce taux atteigne 65 à 70%». Le maintien de ce qu'on appelait par le passé «le passage», a été reconduit par le ministère, car il fait aboutir le travail annuel de l'élève. L'Office national des examens et concours qui a l'habitude de classer les wilayas selon les résultats obtenus, a fait part aussi cette année de la supériorité de la wilaya de Tizi Ouzou. Celle-là a pu garder la première place qu'elle a obtenu l'année dernière, en enregistrant cette année un taux de réussite de 87,47%. Elle est suivie de la wilaya de Jijel avec un taux de 85,48%. L'examen du BEM qui s'est déroulé cette année entre le 4 et 6 juin dernier a vu la participation de quelque 7680 détenus. Ils ont passé leur examen dans 42 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale comme des centres d'examens officiels. En qualité de candidats. Sous la supervision de l'Onec et l'encadrement des personnels du secteur de l'éducation conformément aux dispositions de la Convention conclue entre les ministères de la Justice et de l'Education nationale, l'examen s'est déroulé dans de bonnes conditions. Le ministère de l'Education nationale s'était engagé, à cet effet, à assurer un bon déroulement des examens, à travers des mesures strictes consistant à permettre aux élèves de passer l'épreuve dans la sérénité et le respect de l'éthique. Nouria Benghabrit avait assuré que «toutes les mesures étaient prises pour garantir la crédibilité des examens scolaires nationaux, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux», précisant que ces mesures prévoient notamment la sécurisation des examens dans le but d'assurer leur crédibilité et de garantir l'égalité des chances entre les élèves. Dans le même cadre, la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) avait mis en place un dispositif de sécurité, à travers la mobilisation des services de la police pour sécuriser les centres d'examen. Il en était de même pour la Gendarmerie nationale qui avait élaboré un plan de sécurité spécial pour ces examens en mobilisant les moyens humains et matériels pour le bon déroulement des épreuves, et de la Protection civile qui avait été également mobilisée pour la circonstance avec ses services techniques de prévention. L'examen du brevet de l'enseignement moyen (BEM) reste un examen très important. Car il constitue encore l'étape qui permet aux élèves d'accéder au lycée,.Une étape qui permet de passer le bac et accéder à l'université . Pour beaucoup de pédagogues, l'examen du BEM est le véritable test pour le niveau des élèves. L'orientation des élèves doit se faire impérativement, préconisent-ils, sur la base des notes et moyennes obtenues durant cette année. Bien évidemment, le choix de l'élève doit être pris en considération. Il est à noter en outre que le cycle moyen a connu ces dernières années des réformes concernant les contenus des matières. Les programmes ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années. Ils sont maintenant en parfaite symbiose avec l'ère actuelle. Pour être plus clair, les programmes ne sont plus basés sur des cours théoriques. Ceci a amené d'ailleurs le ministère à ne plus poser de questions sur la restitution -mémorisation, mais beaucoup plus sur la synthèse et l'analyse. Deux facultés indispensables pour les élèves, afin d'entamer le cycle secondaire, affirme-t-on.