TEMPÉRATURES CANICULAIRES DANS PLUSIEURS RÉGIONS DU PAYS Les médecins appellent à la prudence

Par Madjid BERKANE -

Une chaleur étouffante ces derniers jours

Un climat suffocant marque le territoire national ces dernières 48 heures. Des températures frôlant les 45 degrés ont été enregistrées dans certaines wilayas. Les wilayas côtières et proches côtières ont été les plus concernées. Les températures ont été accompagnées par un vent très chaud. C'est ce qui a d'ailleurs causé des difficultés respiratoires aux personnes âgées et celles en bas âge. Cette vague de chaleur prévue par l'Office national de la météorologie(ONM) dans un bulletin météorologique spécial (BMS) émis dimanche 25 juin, a pris plus d'un au dépourvu. En effet, elle a empêché les citoyens de profiter de la fête de l'Aïd el Fitr et d'effectuer des visites familiales. Ladite vague a été surprenante soulignent par ailleurs de nombreux citoyens, car elle est intervenue après un mois de Ramadhan plutôt clément du point de vue températures. Ladite vague n'a pas causé fort heureusement des soucis de santé pour des individus y compris chez les personnes âgées et en bas âge. Elle n'a pas causé non plus des feux de forêts. En effet, jusqu'à hier, la Protection civile n'a pas enregistré des cas d'évacuation vers des hôpitaux et centres de santé à cause des températures. Les hôpitaux eux aussi n'ont pas enregistré des admissions dues à cette vague. La raison serait selon des médecins généralistes exerçant au CHU Mustapha Pacha interrogés par la Télévision nationale, les précautions que les citoyens ont tenues à prendre.. Ils se sont aussi bien hydratés. Ils n'ont pas pris le risque de marcher sous le soleil durant les heures de pointe. En témoigne d'ailleurs, l'image des rues vides observées partout durant les deux jours de l'Aïd dans les villes de l'Algérie. L'autoroute Est-Ouest n'a pas connu un trafic routier dense. La vague de chaleur va, selon l'ONM, encore durer jusqu'à aujourd'hui mercredi. Il est à noter que cette vague de chaleur chevauche une autre qui est en train de s'emparer de plusieurs pays, particulièrement en Asie et en Amérique latine. L'été débute, rappelons-le, officiellement le 22 juin. La fin du mois de juin et le début du mois du juillet sont réputés pour être une période de grande chaleur. En fait, cette période a toujours rimé avec des soucis de santé pour les personnes souffrant des maladies respiratoires et de feux de forêts. La Protection civile appréhende toujours cette période. La mise en action de son plan de prévention est toujours prévue pour cette date, et ce, à la fois tant sur les plages que dans les zones urbaines. Sur les plages, pour surveiller les estivants et dans les zones urbaines pour prévoir des incendies domestiques et autres accidents pouvant être causés par des courts-circuits au niveau notamment, des zones d'activité.